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Новости
Maserati Levante вернулся в Россию с тремя вариантами силовых установок
Самая популярная модель марки в стране снова доступна для заказа
Новости
IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
Новости
Maserati показала ещё один «гастрономический» Levante
Новости
Один из лучших шеф-поваров мира помог создать уникальную версию Maserati Levante
25 апреля 2021, 9:09
Maserati отметила 95-летие в автоспорте выпуском спецсерии F Tributo
Юбилей гоночных Maserati отпраздновали особой версией кроссовера и седана
Самый мощный Maserati Levante добрался до России: известны цены
Обновленный Levante с 3,8-литрвым мотором Ferrari разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды
22 апреля 2021, 14:05
Новости
Лиза Будрина
19 апреля 2021, 14:23
Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера электрифицированного Levante
18 апреля 2021, 21:21
Maserati анонсировала премьеру первого гибридного кроссовера
Бензин-электрическая версия Levante дебютирует завтра, 19 апреля
10 декабря 2020, 13:57
Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
Модели 2021 года уже поступили в продажу в США
1 сентября 2020, 12:10
Maserati тестирует новый кроссовер, замаскированный под Alfa Romeo
Фотошпионам удалось сфотографировать новинку на дороге
10 августа 2020, 17:47
Maserati Ghibli впервые получил «восьмерку» Ferrari
Представлено обновленное семейство Trofeo
31 марта 2020, 15:07
Maserati Levante получил сверхширокую версию
Ателье Novitec подготовило новый пакет доработок для итальянского кроссовера
16 февраля 2020, 14:00
Maserati выпустит второй кроссовер в текущем году
Новинка позиционируется на ступеньку ниже модели Levante
Maserati выпустит 225 «бунтарских» автомобилей
Итальянская марка представила лимитированную серию Edizione Ribelle
22 января 2020, 12:24
Новости
Алексей Носаченко
14 января 2020, 12:02
Модели Maserati получат «королевские» версии
Итальянцы анонсировали серию Royale из 100 автомобилей
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