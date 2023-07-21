Maserati Levante

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Maserati построила самый быстрый в мире седан
У него двигатель V8 от Ferrari и ограниченный 103 экземплярами тираж
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Maserati попрощалась с мотором V8 особыми версиями Ghibli и Levante
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Видео: кроссовер Maserati сравнили в гонке с седанами Mercedes-AMG и BMW
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Спецверсии Maserati Levante и Ghibli посвятили первой женщине в Формуле-1
22 октября 2021, 19:05
Maserati показала ещё один «гастрономический» Levante
Особая версия кроссовера сделана для итальянского шеф-повара Массимилиано Алаймо
2 июля 2021, 12:27
Один из лучших шеф-поваров мира помог создать уникальную версию Maserati Levante
Кроссовер демонстрирует возможности программы персонализации Fuoriserie
25 апреля 2021, 9:09
Maserati отметила 95-летие в автоспорте выпуском спецсерии F Tributo
Юбилей гоночных Maserati отпраздновали особой версией кроссовера и седана
22 апреля 2021, 14:05
Самый мощный Maserati Levante добрался до России: известны цены
Обновленный Levante с 3,8-литрвым мотором Ferrari разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды
19 апреля 2021, 14:23
Maserati представила первый гибридный кроссовер в истории марки
На автосалоне в Шанхае состоялась премьера электрифицированного Levante
18 апреля 2021, 21:21
Maserati анонсировала премьеру первого гибридного кроссовера
Бензин-электрическая версия Levante дебютирует завтра, 19 апреля
1 сентября 2020, 12:10
Maserati тестирует новый кроссовер, замаскированный под Alfa Romeo
Фотошпионам удалось сфотографировать новинку на дороге
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