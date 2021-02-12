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Новости
IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
Проект CLASS позволит транспортным средствам «видеть» обстановку за поворотом
Читальный зал
Maserati Quattroporte, которого не было
Новости
Maserati переведёт Ghibli и Quattroporte на электрическую платформу
Новости
Партию Maserati Quattroporte, закупленную к саммиту стран АТЭС, распродают с большой скидкой
12 февраля 2021, 12:47
Maserati Quattroporte из коллекции Элтона Джона пустят с молотка
Автомобиль, выпущенный 16 лет назад, сохранился в идеальном состоянии
В США продают седан Maserati с 26-дюймовыми дисками без отверстий
Кастомные колёса добавляют Maserati Quattroporte эпатажа
3 января 2021, 20:20
Новости
Сергей Ильин
10 декабря 2020, 13:57
Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
Модели 2021 года уже поступили в продажу в США
10 августа 2020, 17:47
Maserati Ghibli впервые получил «восьмерку» Ferrari
Представлено обновленное семейство Trofeo
7 апреля 2020, 11:10
Уникальный Maserati Quattroporte в кузове универсал выставили на продажу
Автомобиль построен в единственном экземпляре
22 января 2020, 12:24
Maserati выпустит 225 «бунтарских» автомобилей
Итальянская марка представила лимитированную серию Edizione Ribelle
14 января 2020, 12:02
Модели Maserati получат «королевские» версии
Итальянцы анонсировали серию Royale из 100 автомобилей
8 августа 2019, 12:49
В автомобилях Maserati появятся кресла из плетеной кожи
Необычную опцию получат модели Quattroporte и Levante, но только в особом исполнении
Maserati Quattroporte и Ghibli
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
16 марта 2018, 10:15
Тест-драйв
Илья Фролов
Компания Maserati обновила седан Quattroporte
Модель получила измененную внешность и новые опции
14 июня 2016, 10:14
Новости
Денис Гусев
15 мая 2013, 18:57
Недовольный сервисом клиент Maserati прилюдно разбил Quattroporte
Владелец машины нанял для ее уничтожения четверых молодых людей
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