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Представлены штучные Maserati Quattroporte Grand Finale и MC20 Iris
Оба автомобиля сделаны в рамках программы персонализации Fuoriserie
Новости
Maserati попрощалась с мотором V8 особыми версиями Ghibli и Levante
Новости
С молотка ушел универсал Maserati Quattroporte бывшего главы Ducati
Новости
IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
Maserati Quattroporte, которого не было
Продаётся уникальный Maserati Quattroporte, принадлежавший королю Испании
28 октября 2021, 8:52
Читальный зал
Василий Костин
Maserati переведёт Ghibli и Quattroporte на электрическую платформу
Stellantis модернизирует завод в Италии под сборку новых седанов
16 октября 2021, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
5 октября 2021, 15:17
Партию Maserati Quattroporte, закупленную к саммиту стран АТЭС, распродают с большой скидкой
Правительство Папуа-Новой Гвинеи признало, что совершило «большую ошибку», потратив деньги на премиальные машины
12 февраля 2021, 12:47
Maserati Quattroporte из коллекции Элтона Джона пустят с молотка
Автомобиль, выпущенный 16 лет назад, сохранился в идеальном состоянии
3 января 2021, 20:20
В США продают седан Maserati с 26-дюймовыми дисками без отверстий
Кастомные колёса добавляют Maserati Quattroporte эпатажа
10 декабря 2020, 13:57
Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
Модели 2021 года уже поступили в продажу в США
10 августа 2020, 17:47
Maserati Ghibli впервые получил «восьмерку» Ferrari
Представлено обновленное семейство Trofeo
7 апреля 2020, 11:10
Уникальный Maserati Quattroporte в кузове универсал выставили на продажу
Автомобиль построен в единственном экземпляре
22 января 2020, 12:24
Maserati выпустит 225 «бунтарских» автомобилей
Итальянская марка представила лимитированную серию Edizione Ribelle
Модели Maserati получат «королевские» версии
Итальянцы анонсировали серию Royale из 100 автомобилей
14 января 2020, 12:02
Новости
Алексей Носаченко
8 августа 2019, 12:49
В автомобилях Maserati появятся кресла из плетеной кожи
Необычную опцию получат модели Quattroporte и Levante, но только в особом исполнении
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