Maserati GranTurismo

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Maserati раскрыла внешность нового GranTurismo
Купе первым получит полностью электрическую версию
Новости
Maserati опубликовала первые фотографии нового купе GranTurismo
Новости
Maserati попрощалась с купе GranTurismo градиентным спорткаром
Новости
В коллекционный набор GranTurismo Sport включили настоящий Mazda MX-5
28 июня 2017, 14:50
Самая старая модель Maserati почти не изменилась после обновления
Купе GranTurismo получило элементы экстерьера концепта Alfieri
Maserati посвятила спецсерию GranTurismo 1957 году
Компания выпустит 400 спорткаров в прощальной версии
9 марта 2017, 17:40
Новости
Михаил Николаенко
19 октября 2016, 11:12
В Maserati сдвинули выход Alfieri ради GranTurismo нового поколения
Итальянский автопроизводитель изменил планы выхода новых моделей
В Maserati отказались от нового кабриолета GranTurismo
Модель следующего поколения будет доступна только в кузове "купе"
3 декабря 2014, 15:07
Новости
Денис Гусев
24 июня 2013, 23:45
Maserati сделает новый GranTurismo неудобным для задних пассажиров
Спорткар при смене поколения станет компактнее и динамичнее
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