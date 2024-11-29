Maserati GranTurismo

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Представлен юбилейный Maserati GranTurismo 110 Anniversario
Тираж спецверсии — 110 экземпляров
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Производство Fiat 500e снова поставлено на паузу
Новости
Maserati показала купе GranTurismo с окраской из 14 цветов и 8500 букв
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Maserati показала заводской рестомод на базе GranTurismo
15 сентября 2022, 10:58
Новый Maserati GranTurismo полностью рассекречен
GranTurismo второго поколения получит безальтернативный турбомотор V6 Nettuno
11 сентября 2022, 15:15
Новый бензиновый суперкар Maserati раскрыли до премьеры
Очевидцы запечатлели прототип GranTurismo второго поколения
3 сентября 2022, 12:00
Maserati показала электромобиль Gran Turismo Folgore в движении
Прототип протестировал американский комедиант
17 августа 2022, 17:31
Электрический Maserati GranTurismo: новые фотографии
Премьера купе состоится до конца этого года
18 марта 2022, 11:04
Maserati раскрыла внешность нового GranTurismo
Купе первым получит полностью электрическую версию
13 июня 2021, 21:21
Maserati опубликовала первые фотографии нового купе GranTurismo
Двухдверка следующего поколения дебютирует до конца года
17 октября 2017, 18:54
В коллекционный набор GranTurismo Sport включили настоящий Mazda MX-5
В комплект вошли также игровая приставка и 65-дюймовый телевизор
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