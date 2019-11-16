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Maserati Alfieri
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Maserati анонсировала дебют нового спорткара
Премьера долгожданной новинки от итальянской марки состоится в 2020 году
Новости
Марка Maserati решилась запустить в серию электрический суперкар
Новости
В Maserati сдвинули выход Alfieri ради GranTurismo нового поколения
Новости
Купе Maserati Alfieri будет неотличимо от концепта
7 мая 2014, 16:32
Компания Maserati дала «зеленый свет» спорткару Alfieri
Модель будет предлагаться с кузовом «купе» и «кабриолет»
Компания Maserati отложила выпуск внедорожника
Начало производства модели Levante перенесли на 2015 год
7 марта 2014, 13:47
Новости
Ярослав Гронский
4 марта 2014, 17:45
«Мазерати» показала прообраз будущих моделей
Итальянцы отметили свое столетие концептуальным купе Alfieri
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