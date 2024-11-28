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Производство Fiat 500e снова поставлено на паузу
Чтобы избежать затоваривания, концерн Stellantis приостанавливает сборку непопулярных моделей
Новости
Maserati GranCabrio получил «винную» версию
Новости
Maserati выпустила самый быстрый в мире электрический кабриолет
Новости
Новый Maserati GranCabrio впервые показали на официальных фотографиях
7 октября 2022, 11:36
Maserati скоро выпустит мощный электрический кабриолет
Конкурент Bentley Continental GTC дебютирует в 2023 году
Maserati опубликовала первые фотографии нового купе GranTurismo
Двухдверка следующего поколения дебютирует до конца года
13 июня 2021, 21:21
Новости
Сергей Ильин
1 марта 2019, 16:06
Итальянское ателье превратило кабриолет Maserati в гранд-турер Sciadipersi
Новый проект Touring Supperleggera дебютирует в Женеве
Maserati подарит эксклюзивные часы за немедленную покупку спорткара
Часы подарят тем, кто закажет новую модель марки на фестивале в Гудвуде
30 июня 2017, 16:19
Новости
Михаил Николаенко
19 октября 2016, 11:12
В Maserati сдвинули выход Alfieri ради GranTurismo нового поколения
Итальянский автопроизводитель изменил планы выхода новых моделей
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