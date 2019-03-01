GranCabrio

Maserati GranCabrio

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Maserati опубликовала первые фотографии нового купе GranTurismo
Двухдверка следующего поколения дебютирует до конца года
1 марта 2019, 16:06
Итальянское ателье превратило кабриолет Maserati в гранд-турер Sciadipersi
Новый проект Touring Supperleggera дебютирует в Женеве
Maserati подарит эксклюзивные часы за немедленную покупку спорткара
Часы подарят тем, кто закажет новую модель марки на фестивале в Гудвуде
30 июня 2017, 16:19Новости
Михаил Николаенко
19 октября 2016, 11:12
В Maserati сдвинули выход Alfieri ради GranTurismo нового поколения
Итальянский автопроизводитель изменил планы выхода новых моделей

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