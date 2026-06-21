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«Поррари»: блогер интегрировал мотор от Ferrari в старый Porsche 911
Новости
Maserati посвятила автомобиль легенде Формулы-1
Читальный зал
В России можно купить Bentley и Rolls-Royce по цене Chery Tiggo, но есть нюанс
Новости
Перечислены 10 люксовых спорткаров, которые стоят каждого вложенного рубля
16 февраля, 9:40
Названы 10 седанов-аутсайдеров по остаточной стоимости после 5 лет владения
Вне времени: 10 седанов, которые все еще заряжают эмоциями
4 февраля, 11:25
Новости
Алексей Морозов
14 июня 2025, 22:44
План спасения Alfa Romeo и Maserati подразумевает взаимную унификацию
Оба итальянских бренда ждут кардинальные изменения в стратегии развития
14 апреля 2025, 20:26
Stellantis отказался от продажи Maserati
Люксовый бренд испытывает сложности с переводом модельного ряда на электротягу
13 апреля 2025, 23:32
Stellantis может избавиться от Maserati и Alfa Romeo из-за тарифов США
Концерн привлёк аудиторов из McKinsey, чтобы изучить все варианты
9 апреля 2025, 17:37
Объем производства Stellantis в Италии упал до минимума с 1956 года
Ситуация в европейском автопроме ухудшается из-за торговых войн
28 марта 2025, 16:12
Maserati Boomerang из 1970-х возродили на шасси нового MC20
Представлен суперкар Peralta S от студии GFG Style
4 марта 2025, 14:33
Maserati без водителя разогнался до 318 км/ч
Машиной управлял искусственный интеллект
28 февраля 2025, 18:01
Maserati под угрозой: марку лишили средств
В прошлом году ее продажи обвалились более чем в два раза
У нового кабриолета Maserati GranCabrio появилась базовая версия
Всего за год сформировалась вся линейка «открытых» спорткаров
23 февраля 2025, 23:59
Новости
Сергей Ильин
22 декабря 2024, 19:38
В Италии производство автомобилей может обвалиться до уровня 1958 года
Старейший завод FIAT Mirafiori пострадал больше других
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