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Кроссовер Maserati Grecale «отправился» на Марс
Спецверсия Mission from Mars продемонстрировала возможности программы Fuoriserie
Новости
Maserati сделала специально для США версию кроссовера Grecale
Новости
Кроссовер Maserati Grecale: мотор V6 от суперкара и 3,8 секунды до «сотни»
Новости
Maserati раскрыла внешность нового GranTurismo
11 марта, 15:01
Раскрыта внешность кроссовера Maserati Grecale
Премьера новинки запланирована на 22 марта этого года
Maserati Levante вернулся в Россию с тремя вариантами силовых установок
Самая популярная модель марки в стране снова доступна для заказа
16 февраля, 13:30
Новости
Лиза Будрина
16 февраля, 9:51
Назначена новая дата дебюта кроссовера Maserati Grecale
Премьеру модели уже дважды откладывали
2 февраля, 21:06
Три модели Maserati получили «гоночную» спецверсию MC Edition
Она доступна для машин с двигателем V8
26 января, 17:52
Кроссовер Maserati Grecale вышел на зимние тесты
Премьера модели состоится весной
22 декабря 2021, 11:15
Maserati MC20 в кузове родстер: первые фотографии
Открытая версия среднемоторного суперкара дебютирует в 2022 году
19 декабря 2021, 23:00
Дэвид Бекхэм получил эксклюзивный Maserati MC20 в честь собственной команды
Cпорткар прошёл через заводскую программу персонализации Maserati Fuoriserie
2 декабря 2021, 13:02
Самую доступную модель Maserati отправят в отставку
Ghibli исчезнет из линейки итальянского бренда в 2023 году
27 ноября 2021, 16:00
Maserati отзывает суперкар MC20 из-за утечки топлива
Под подозрением и другие модели итальянской марки для рынка США
Конкурент Porsche Macan от Maserati: двигатели и особенности оснащения
Издание Autocar поделилось подробностями о кроссовере Grecale
23 ноября 2021, 11:22
Новости
Алексей Носаченко
30 октября 2021, 17:00
IBM научила автомобили Maserati «заглядывать» за угол
Проект CLASS позволит транспортным средствам «видеть» обстановку за поворотом
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