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Maserati Ghibli
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Maserati построила самый быстрый в мире седан
У него двигатель V8 от Ferrari и ограниченный 103 экземплярами тираж
Новости
Maserati попрощалась с мотором V8 особыми версиями Ghibli и Levante
Новости
Спецверсии Maserati Levante и Ghibli посвятили первой женщине в Формуле-1
Новости
Maserati показала эксклюзивные модели для Австралии
2 декабря 2021, 13:02
Самую доступную модель Maserati отправят в отставку
Ghibli исчезнет из линейки итальянского бренда в 2023 году
Maserati переведёт Ghibli и Quattroporte на электрическую платформу
Stellantis модернизирует завод в Италии под сборку новых седанов
16 октября 2021, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
25 апреля 2021, 9:09
Maserati отметила 95-летие в автоспорте выпуском спецсерии F Tributo
Юбилей гоночных Maserati отпраздновали особой версией кроссовера и седана
10 декабря 2020, 13:57
Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
Модели 2021 года уже поступили в продажу в США
14 июля 2020, 14:32
Видео: Maserati частично раскрыла внешность гибрида Ghibli
Первый серийный гибридный автомобиль марки должен дебютировать в ближайший четверг
22 января 2020, 12:24
Maserati выпустит 225 «бунтарских» автомобилей
Итальянская марка представила лимитированную серию Edizione Ribelle
14 января 2020, 12:02
Модели Maserati получат «королевские» версии
Итальянцы анонсировали серию Royale из 100 автомобилей
Maserati Quattroporte и Ghibli
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
16 марта 2018, 10:15
Тест-драйв
Илья Фролов
23 августа 2017, 20:24
Maserati заменила «дежурные» названия опций Ghibli красивыми словами
Компания покажет в Китае фейслифтовую модель с новыми названиями модификаций
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
10 марта 2017, 19:12
Селектор
Михаил Николаенко
26 августа 2016, 11:17
Maserati Ghibli превратили в катафалк
Итальянцы переделали седан под нужды похоронного бюро
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