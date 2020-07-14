Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Ghibli
Maserati Ghibli
Все модели
Alfieri
GT Concept
Ghibli
GranCabrio
GranSport
GranTurismo
Grecale
Kubang
Levante
MC20
Quattroporte
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Самую доступную модель Maserati отправят в отставку
Ghibli исчезнет из линейки итальянского бренда в 2023 году
Новости
Maserati переведёт Ghibli и Quattroporte на электрическую платформу
Новости
Maserati отметила 95-летие в автоспорте выпуском спецсерии F Tributo
Новости
Maserati представила обновленные Ghibli, Quattroporte и Levante
14 июля 2020, 14:32
Видео: Maserati частично раскрыла внешность гибрида Ghibli
Первый серийный гибридный автомобиль марки должен дебютировать в ближайший четверг
Maserati выпустит 225 «бунтарских» автомобилей
Итальянская марка представила лимитированную серию Edizione Ribelle
22 января 2020, 12:24
Новости
Алексей Носаченко
14 января 2020, 12:02
Модели Maserati получат «королевские» версии
Итальянцы анонсировали серию Royale из 100 автомобилей
Maserati Quattroporte и Ghibli
Тест-драйв обновленных седанов Maserati Quattroporte и Ghibli
16 марта 2018, 10:15
Тест-драйв
Илья Фролов
23 августа 2017, 20:24
Maserati заменила «дежурные» названия опций Ghibli красивыми словами
Компания покажет в Китае фейслифтовую модель с новыми названиями модификаций
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
10 марта 2017, 19:12
Селектор
Михаил Николаенко
26 августа 2016, 11:17
Maserati Ghibli превратили в катафалк
Итальянцы переделали седан под нужды похоронного бюро
22 августа 2013, 22:15
Стали известны российские цены на самый маленький седан Maserati
Самый доступный седан Ghibli обойдется в 3,3 миллиона рублей
29 апреля 2013, 18:18
Fiat разработает для Maserati восьмицилиндровый дизель
Новый мотор будет развивать более 360 лошадиных сил
Maserati рассекретила седан Ghibli
Седан будет предлагаться с двумя бензиновыми моторами и дизелем V6
23 апреля 2013, 0:06
Новости
Ефим Репин
9 апреля 2013, 21:15
У Maserati появилась дизельная модель
Седан Ghibli получит 274-сильный шестицилиндровый турбодизель
Первая
1 из 2
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров