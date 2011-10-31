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Фотографии с тест-драйва MINI Roadster
31 октября 2011, 15:56
Компания MINI представила свой первый родстер
Публичный дебют MINI Roadster состоится на январском моторшоу в Детройте
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