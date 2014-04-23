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MINI возродит Paceman в формате электрического кроссовера
Второе поколение MINI Paceman дебютирует в 2024 году
Новости
MINI Paceman заменят пятидверным купе-кроссовером
Тест-драйв
Пятеро смелых
Тест-драйв
Тест обновленных MINI
23 апреля 2014, 22:18
Стажеры BMW разработали пикап MINI Paceman
В BMW создали пикап Paceman в единственном экземпляре
В MINI "освежили" кроссовер Paceman
Обновленная модель получила небольшие изменения в дизайне
21 апреля 2014, 19:55
Новости
Ярослав Гронский
3 июня 2013, 21:15
Компания MINI увеличила число полноприводных моделей до десяти
Система ALL4 будет доступна для 122-сильных Countryman и Paceman
30 мая 2013, 20:22
Французы превратили "Дастер" в гоночный MINI Paceman
Псевдо-MINI примет участие в подъеме на холм Pikes Peak
27 сентября 2012, 20:34
Компания MINI назвала рублевые цены на кроссовер Paceman
В России модель будет продаваться в трех модификациях
В темпе
Фотографии трехдверного кроссовера MINI Paceman
14 сентября 2012, 19:37
Без рубрики
14 сентября 2012, 16:00
Компания MINI рассекретила трехдверный кроссовер
Построенный на базе Countryman вседорожник привезут на моторшоу в Париже
7 сентября 2012, 20:43
Компания MINI по ошибке рассекретила кроссовер Paceman
Производитель опубликовал фотографии модели раньше времени
31 июля 2012, 22:58
Появились подробности о трехдверном кроссовере MINI
Новинка будет стоить на 1,5 тысячи евро дороже кроссовера Countryman
Компания MINI поменяла название трехдверного кроссовера
Производитель вернулся к имени Paceman для новой модели
6 июля 2012, 20:06
Новости
21 июля 2011, 15:56
Компания MINI запатентовала дизайн трехдверного кроссовера
Компания MINI направила в патентное ведомство изображения серийного кроссовера Paceman
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