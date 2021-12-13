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В рестомод MINI Remastered встроили гитарный ламповый усилитель
Исполнение Marshall Edition посвящено юбилею фирмы Marshall Amplification
Новости
Возрождённый MINI Remastered получит «музыкальную» версию Marshall
Новости
Видео: новый Mini привезли на зимние испытания вместе с предыдущими моделями
Новости
MINI возродит Paceman в формате электрического кроссовера
9 марта, 18:29
MINI представил спецверсию, посвященную «сильным женщинам»
Оригинальное исполнение разрабатывали при активном участии женской части коллектива британской марки
Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки
Вдобавок кроссовер ощутимо подрастет в габаритах
7 марта, 11:00
Новости
Александр Пономарёв
18 февраля, 9:40
Появились шпионские фотографии салона нового MINI Countryman
Модель следующего поколения построят на платформе BMW X1
9 февраля, 10:49
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Серия Edition пополнилась исполнениями Resolute, Untold и Untamed
25 января, 17:21
MINI превратит старые модели в электрокары
Владельцы автомобилей смогут в любой момент вернуть традиционные двигатели
14 января, 12:09
MINI ограничила количество электрических Cooper SE для России
Квота на страну составляет всего 250 экземпляров
11 января, 13:02
MINI объявила рублевые цены на лимитированную версию Cooper
Спецсерия получила название Camden в честь одноименного района на северо-западе Лондона
13 декабря 2021, 12:00
Дизайн нового MINI случайно рассекретили за год до премьеры
Хэтчбек нового поколения без камуфляжа сфотографировали в Китае
7 декабря 2021, 11:15
Электрический MINI Cooper для России: объявлены цены и сроки появления
Как и предполагалось, продажи новинки стартуют в 2022 году
MINI может выпустить футуристичный минивэн
Британская марка пообещала представить новинку с просторным салоном и акцентом на универсальность
3 ноября 2021, 13:34
Новости
Мария Руцкая
3 ноября 2021, 11:28
Хэтчбек MINI готовится к смене поколения: первые фотографии
Новинка появится на рынке в 2023 году
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