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Хетчбэк с технологиями BMW привезли в Россию и продают дешевле Lada Aura
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Компактные внедорожники Mini превратили в сцену для фестивалей
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Названы самые интересные трехдверные хетчбэки на вторичном рынке по цене Lada Vesta
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Mini сохранит физические органы управления в новых моделях
Для души
Про философию и этику энергичных автопрогулок
2 июня 2025, 7:00
Читальный зал
Дмитрий Ласьков
MINI отказалась от электрокаров и будет продолжать выпускать автомобили с ДВС
Спрос на модели с традиционными моторами остается высоким
17 апреля 2025, 20:04
Новости
Анастасия Мельник
24 февраля 2025, 13:15
MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спроса
Cooper и Aceman собирались выпускать в Оксфорде
21 февраля 2025, 16:03
MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение
Цена в пересчете на рубли — от 2,2 миллиона
30 декабря 2024, 22:22
MINI отказалась от электрического кабриолета из-за слабых продаж
Вместо «батарейной» модели с открытой крышей придётся брать бензиновую
23 октября 2024, 10:35
Теперь и с ДВС: MINI рассекретила «заряженные» хэтчбек и кабриолет JCW
Хот-хэтч и его открытая версия получили 231-сильный двигатель
20 октября 2024, 18:18
MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства
Слабый спрос вынудил суббренд BMW решиться на радикальные меры
14 октября 2024, 13:39
Представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW
Обе новинки получили самый мощный электромотор в семействе
16 сентября 2024, 23:59
Китайцы сорвали премьеру кроссовера MINI Aceman JCW
«Заряженный» паркетник станет вторым в новой гамме
Первый «заряженный» электромобиль MINI JCW: фото и характеристики
Новое поколение хот-хэтчей лишится ДВС: фанатам это может не понравиться
14 сентября 2024, 22:55
Новости
Сергей Ильин
1 сентября 2024, 21:43
BMW отзывает весь тираж электрокаров MINI из-за угрозы возгорания
В группе риска около 150 тысяч хэтчбеков, основная часть — в ФРГ
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