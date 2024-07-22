MINI Countryman

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MINI намекнула на разработку внедорожной версии нового Countryman
Линейка кроссоверов может пополниться версией для легкого офф-роуда
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Видео: «заряженные» компактные кроссоверы сразились в гонке по прямой
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Новый MINI Countryman: базовая версия с передним приводом
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Представлен новый кроссовер MINI Countryman JCW
1 марта 2023, 19:01
Прототип электрического MINI Countryman показали на официальных фотографиях
Модель станет первым MINI, производство которого огранизовано в Германии
7 марта 2022, 11:00
Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки
Вдобавок кроссовер ощутимо подрастет в габаритах
18 февраля 2022, 9:40
Появились шпионские фотографии салона нового MINI Countryman
Модель следующего поколения построят на платформе BMW X1
9 февраля 2022, 10:49
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Серия Edition пополнилась исполнениями Resolute, Untold и Untamed
Mazda CX-30 против Mini Countryman
Зачем покупать мало автомобиля за 2,5 миллиона рублей?
1 мая 2021, 9:50Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
Дмитрий Ласьков
9 декабря 2020, 14:13
MINI Countryman получил ещё одну спецверсию
Её посвятили прогулкам по пляжам и набережным
27 октября 2020, 11:40
MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
Над кроссовером поработала команда X-Raid
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