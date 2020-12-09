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Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки
Вдобавок кроссовер ощутимо подрастет в габаритах
Новости
Появились шпионские фотографии салона нового MINI Countryman
Новости
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Тест-драйв
Mazda CX-30 против Mini Countryman
9 декабря 2020, 14:13
MINI Countryman получил ещё одну спецверсию
Её посвятили прогулкам по пляжам и набережным
Компания MINI рассказала о новых моделях
Марка радикально изменит модельный ряд и избавится от гибридов
12 ноября 2020, 11:34
Новости
Мария Руцкая
27 октября 2020, 11:40
MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
Над кроссовером поработала команда X-Raid
22 июля 2020, 12:28
MINI обновила «заряженный» JCW Countryman
Кроссовер получил новое оборудование и подретушированную внешность
17 июля 2020, 12:33
Объявлены цены на обновлённый MINI Countryman в России
Производство новинки стартует в конце лета или в начале осени
16 июня 2020, 15:30
MINI рассказала об обновленном Countryman для России
Автомобиль доступен в четырех комплектациях
27 мая 2020, 16:32
MINI Countryman обновился снаружи и внутри
Компактный кроссовер пережил рестайлинг и обзавелся модернизированным моторами
20 мая 2020, 12:07
Пятикратный победитель «Дакара» представил свой вариант MINI Countryman
Команда X-Raid разработала оффроуд-пакет с лифт-комплектом подвески
16 декабря 2019, 16:27
Универсал MINI Clubman станет кроссовером
В новом поколении модель может стать крупнее и прибавить в проходимости
MINI представила самые мощные модели в своей истории
JCW Clubman и JCW Countryman оснастили двигателем от BMW X2 M35i
15 мая 2019, 12:52
Новости
Алексей Носаченко
23 июля 2018, 15:52
BMW отзовет четыре модели из-за тормозов и датчика коленвала
Под сервисную акцию попали «семерки», X3, X4 и MINI
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