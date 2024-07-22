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MINI Countryman
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MINI намекнула на разработку внедорожной версии нового Countryman
Линейка кроссоверов может пополниться версией для легкого офф-роуда
Новости
Видео: «заряженные» компактные кроссоверы сразились в гонке по прямой
Новости
Новый MINI Countryman: базовая версия с передним приводом
Новости
Представлен новый кроссовер MINI Countryman JCW
31 мая 2023, 19:00
MINI Cooper S Countryman получил «внедорожную» спецверсию
Исполнение Uncharted Edition отличается двухцветным кузовом и шинами General Tire Grabber AT3
MINI Countryman нового поколения выехал на тесты без камуфляжа
В Сети появились свежие шпионские фотографии нового MINI Countryman
19 апреля 2023, 16:30
Новости
Лиза Будрина
5 апреля 2023, 14:28
Новый MINI Countryman разделит силовую установку с BMW iX1
Старт производства кроссовера следующего поколения запланирован на осень 2023 года
1 марта 2023, 19:01
Прототип электрического MINI Countryman показали на официальных фотографиях
Модель станет первым MINI, производство которого огранизовано в Германии
7 марта 2022, 11:00
Гибридный MINI Countryman станет самым мощным автомобилем марки
Вдобавок кроссовер ощутимо подрастет в габаритах
18 февраля 2022, 9:40
Появились шпионские фотографии салона нового MINI Countryman
Модель следующего поколения построят на платформе BMW X1
9 февраля 2022, 10:49
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Серия Edition пополнилась исполнениями Resolute, Untold и Untamed
Mazda CX-30 против Mini Countryman
Зачем покупать мало автомобиля за 2,5 миллиона рублей?
1 мая 2021, 9:50
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
9 декабря 2020, 14:13
MINI Countryman получил ещё одну спецверсию
Её посвятили прогулкам по пляжам и набережным
Компания MINI рассказала о новых моделях
Марка радикально изменит модельный ряд и избавится от гибридов
12 ноября 2020, 11:34
Новости
Мария Руцкая
27 октября 2020, 11:40
MINI представила «раллийную» версию обновленного Countryman
Над кроссовером поработала команда X-Raid
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