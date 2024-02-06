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MINI Clubman
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Новости
MINI Clubman уходит в отставку: собран последний экземпляр
Место Clubman на конвейере завода в Оксфорде займет полностью электрический Aceman
Новости
В MINI раскрыли причину отставки модели Clubman
Новости
MINI прощается с нынешним поколением Clubman
Новости
MINI получили «многоцветную» версию
9 февраля 2022, 10:49
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Серия Edition пополнилась исполнениями Resolute, Untold и Untamed
Видео: превращение универсала Mini в двухдверный пикап для бездорожья
Модифицированный грузовичок построили по индивидуальному заказу
6 октября 2021, 14:26
Новости
Анастасия Мельник
Коллективный тест Mini JCW Clubman
Три редактора «Мотора» рассуждают о модели, слишком экзотической даже для Mini
19 января 2021, 8:30
Тест-драйв
Ефим Репин
,
Дмитрий Ласьков
,
Василий Костин
12 ноября 2020, 11:34
Компания MINI рассказала о новых моделях
Марка радикально изменит модельный ряд и избавится от гибридов
7 марта 2020, 21:21
Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге
Блогеры сравнили «подогретые» малолитражки «большой немецкой тройки»
15 мая 2019, 12:52
MINI представила самые мощные модели в своей истории
JCW Clubman и JCW Countryman оснастили двигателем от BMW X2 M35i
16 апреля 2019, 16:37
MINI Clubman получил измененную внешность и новые фары
Представлена рестайлинговая версия модели
Полный универсал
Тест Clubman JCW — самого горячего, быстрого и практичного MINI
12 января 2017, 13:24
Тест-драйв
Илья Фролов
MINI Cooper S Clubman
Длительный тест MINI Cooper S Clubman: часть первая
8 июля 2016, 10:23
Тест-драйв
Михаил Цымбал
Компания MINI посвятила концептуальный Clubman мотоциклу BMW
В Италии дебютировал прототип «Мини» под названием Scrambler
9 июня 2016, 11:05
Новости
Денис Гусев
20 января 2016, 9:51
Новый MINI Clubman стал полноприводным
Универсал MINI оснастили новой системой полного привода
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