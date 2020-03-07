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Новости
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Серия Edition пополнилась исполнениями Resolute, Untold и Untamed
Новости
Видео: превращение универсала Mini в двухдверный пикап для бездорожья
Тест-драйв
Коллективный тест Mini JCW Clubman
Новости
Компания MINI рассказала о новых моделях
7 марта 2020, 21:21
Видео: Audi S3, Mercedes-AMG CLA 35 и MINI JCW сразились в дрэге
Блогеры сравнили «подогретые» малолитражки «большой немецкой тройки»
MINI представила самые мощные модели в своей истории
JCW Clubman и JCW Countryman оснастили двигателем от BMW X2 M35i
15 мая 2019, 12:52
Новости
Алексей Носаченко
16 апреля 2019, 16:37
MINI Clubman получил измененную внешность и новые фары
Представлена рестайлинговая версия модели
Полный универсал
Тест Clubman JCW — самого горячего, быстрого и практичного MINI
12 января 2017, 13:24
Тест-драйв
Илья Фролов
MINI Cooper S Clubman
Длительный тест MINI Cooper S Clubman: часть первая
8 июля 2016, 10:23
Тест-драйв
Михаил Цымбал
9 июня 2016, 11:05
Компания MINI посвятила концептуальный Clubman мотоциклу BMW
В Италии дебютировал прототип «Мини» под названием Scrambler
20 января 2016, 9:51
Новый MINI Clubman стал полноприводным
Универсал MINI оснастили новой системой полного привода
18 ноября 2015, 15:11
MINI Clubman превратят в конкурента Ford Focus RS и Audi RS3
В MINI задумались о «заряженном» хэтчбеке с полным приводом
13 ноября 2015, 11:22
Новый MINI Clubman станет полноприводным
Универсал получит систему полного привода от BMW 2-Series Active Tourer
MINI Clubman
MINI, который изменит историю: тест универсала Clubman
6 октября 2015, 13:21
Тест-драйв
Илья Фролов
MINI Clubman Cooper S
6 октября 2015, 13:17
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