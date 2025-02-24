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MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спроса
Cooper и Aceman собирались выпускать в Оксфорде
Новости
MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение
Новости
MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства
Новости
Представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW
14 сентября 2024, 22:55
Первый «заряженный» электромобиль MINI JCW: фото и характеристики
Новое поколение хот-хэтчей лишится ДВС: фанатам это может не понравиться
Электромобиль MINI получит мощную версию JCW
Это будет первый «заряженный» электрокар в гамме бренда
6 июля 2024, 11:00
Новости
Александр Пономарёв
12 июня 2024, 12:00
Новый MINI Cooper получил пятидверную версию
Модель отличается только новым кузовом
25 мая 2024, 16:30
MINI анонсировала новый хэтчбек версии John Cooper Works
Автомобиль сохранит бензиновый двигатель
7 февраля 2024, 20:15
Новый MINI Cooper вышел в версии с ДВС
На самом деле это улучшенный вариант хэтчбека предыдущего поколения
11 сентября 2023, 7:36
Новый MINI китайской сборки предложат в трёх типах кузова
Сокращать линейку сити-каров британская марка не намерена
2 сентября 2023, 22:33
Китайская сборка и круглый экран: представлен новый MINI Cooper
Хот-хэтч концерна BMW сохранил верность классическому дизайну
20 июля 2023, 9:55
Рассекречен интерьер нового электрического MINI Cooper
Интерьер новых автомобилей MINI сочетает в себе ретродизайн и современные технологии
10 мая 2023, 12:55
Посмотрите на огромный круглый экран в салоне нового MINI Cooper
Судя по всему, отдельной «приборки» у хэтчбека не будет
MINI показала новый электрический Cooper
У хэтчбека не будет топливных собратьев, а на конвейер немецкого завода он встанет будущей осенью
3 мая 2023, 14:48
Новости
Алексей Носаченко
16 февраля 2023, 10:35
Электрический кабриолет MINI станет серийным
Компания MINI дала зеленый свет батарейному Cooper SE Convertible
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