MINI Cooper

Материалы

Новости
MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спроса
Cooper и Aceman собирались выпускать в Оксфорде
Новости
MINI Cooper получил «оксфордское» исполнение
Новости
MINI предложила огромные скидки на электромобили нового семейства
Новости
Представлены «заряженные» MINI Cooper и Aceman JCW
25 мая 2024, 16:30
MINI анонсировала новый хэтчбек версии John Cooper Works
Автомобиль сохранит бензиновый двигатель
7 февраля 2024, 20:15
Новый MINI Cooper вышел в версии с ДВС
На самом деле это улучшенный вариант хэтчбека предыдущего поколения
11 сентября 2023, 7:36
Новый MINI китайской сборки предложат в трёх типах кузова
Сокращать линейку сити-каров британская марка не намерена
2 сентября 2023, 22:33
Китайская сборка и круглый экран: представлен новый MINI Cooper
Хот-хэтч концерна BMW сохранил верность классическому дизайну
20 июля 2023, 9:55
Рассекречен интерьер нового электрического MINI Cooper
Интерьер новых автомобилей MINI сочетает в себе ретродизайн и современные технологии
10 мая 2023, 12:55
Посмотрите на огромный круглый экран в салоне нового MINI Cooper
Судя по всему, отдельной «приборки» у хэтчбека не будет
16 февраля 2023, 10:35
Электрический кабриолет MINI станет серийным
Компания MINI дала зеленый свет батарейному Cooper SE Convertible
Первая
1
Последняя