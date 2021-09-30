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Новости
В рестомод MINI Remastered встроили гитарный ламповый усилитель
Исполнение Marshall Edition посвящено юбилею фирмы Marshall Amplification
Новости
Модели MINI обзавелись новыми спецверсиями
Новости
MINI ограничила количество электрических Cooper SE для России
Новости
MINI объявила рублевые цены на лимитированную версию Cooper
30 сентября 2021, 13:33
MINI готовит «нечто захватывающее»: первое изображение
Компания обещает выпустить в октябре некую загадочную новинку
В Россию привезут всего 60 особых MINI
Общий тираж юбилейной спецсерии Anniversary Edition составляет 740 экземпляров
19 июля 2021, 12:53
Новости
Лиза Будрина
15 июля 2021, 10:46
Стало известно, когда в Россию приедет электрический MINI
За хэтчбек в Великобритании просят от 26 000 фунтов стерлингов (2,7 миллиона рублей)
19 мая 2021, 10:22
В России стартовали продажи обновленных хэтчбеков MINI
Трех- и пятидверные хэтчбеки отличаются дизайном, расширенным списком оборудования и новыми цветами кузова
30 марта 2021, 10:45
Электрический MINI стал машиной безопасности чемпионата Formula E
Хэтчбек получил гоночные компоненты подвески и новые аэродинамические элементы
24 февраля 2021, 11:47
Раскрыты сроки появления обновленного пятидверного MINI Cooper
Хэтчбек обзавелся уникальной трехцветной крышей и новыми опциями
27 января 2021, 16:01
Хэтчбеки и кабриолеты MINI обновились и обзавелись новыми опциями
Рестайлинг затронул модели Cooper и Cooper S, кабриолет Convertible и электрический Cooper SE
27 декабря 2020, 14:00
MINI обещает радикальные перемены в дизайне
Трёхдверный хэтчбек должен получить революционную внешность
2 декабря 2020, 14:11
Электрический MINI получит «горячую» версию от John Cooper Works
MINI расширяет линейку электрокаров
Компания MINI рассказала о новых моделях
Марка радикально изменит модельный ряд и избавится от гибридов
12 ноября 2020, 11:34
Новости
Мария Руцкая
24 августа 2020, 12:58
Кабриолет MINI Cooper Convertible могут снять с производства
Открытый вариант модели может исчезнуть в 2024 году
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