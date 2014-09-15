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В MINI вернулись к идее создания очень маленькой модели
Британская марка выпустит серийный вариант концепта Rocketman
14 июня 2012, 19:49
Компания MINI обновила свой самый маленький автомобиль
Доработанный прототип Rocketman подготовили к Олимпийским играм
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