MINI Coupe

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MINI подтвердила отказ от двух моделей
С 2015 года MINI прекратит выпуск Coupe и Roadster
Новости
В MINI решили отказаться от трех моделей
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Новости
Компания MINI устроила "лучший тест-драйв в мире"
13 июля 2011, 0:07
Компания MINI начала производство новой модели
На заводе в Оксфорде собрали первое купе MINI
Красная шапочка
Фотографии гоночного MINI Cooper Coupe
23 июня 2011, 16:41
Без рубрики
23 июня 2011, 16:27
MINI подготовила новое купе к гонкам на выносливость
Компания MINI представила гонончый вариант нового купе, которое примет участие в "24 часах Нюрбургринга"
21 июня 2011, 17:01
Купе MINI представили официально
Компания MINI показала официальные фотографии нового купе
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