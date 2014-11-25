MINI Coupe

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MINI подтвердила отказ от двух моделей
С 2015 года MINI прекратит выпуск Coupe и Roadster
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В MINI решили отказаться от трех моделей
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Компания MINI устроила "лучший тест-драйв в мире"
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Компания MINI начала производство новой модели
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