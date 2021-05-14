Пульс
Репортаж
Лаборатория
Фото
Редакция
Видео
Тест-драйв
Селектор
Читальный зал
Pajero
Mitsubishi Pajero
Все модели
ASX
Attrage
CA-MiEV
Colt
Concept G4
GR-HEV
L200
Lancer
Mirage
Outlander
Outlander XL
Pajero
Proudia
XR-PHEV Evolution Vision Gran Turismo
XR-PHEV II
Материалы
Все
Статьи
Новости
Тест-драйвы
Видео
Фото
Новости
Посмотрите, как мог бы выглядеть Mitsubishi Pajero пятого поколения
Mitsubishi окончательно распрощалась с культовым внедорожником год назад
Новости
Mitsubishi продала автозавод производителю туалетной бумаги
Новости
С аукциона продадут очень редкий внедорожник Mitsubishi
Новости
Mitsubishi Pajero Sport получил новую топовую версию. Но не в России
14 мая 2021, 17:40
Mitsubishi попрощалась с внедорожником Pajero
Финальную версию выпустят в Австралии
В России выросли цены трех моделей Mitsubishi
Прежнюю стоимость сохранили Outlander и Eclipse Cross
29 апреля 2021, 10:24
Новости
Мария Руцкая
Все об обновленном Mitsubishi Pajero Sport
До дилеров новинка доберется в мае 2021 года
3 марта 2021, 11:02
Лаборатория
Лиза Будрина
9 февраля 2021, 13:35
Раскрыта дата российской премьеры обновленного Mitsubishi Pajero Sport
Японский внедорожник предложат с двумя моторами
17 декабря 2020, 16:00
В России отозвали сотни Mitsubishi из-за проблем с подвеской
Дефект обнаружили у автомобилей, проданных с 2017 по 2019 год
23 июля 2020, 12:43
Стало известно, когда завершится производство Mitsubishi Pajero
Модель четвертого поколения выпускается уже на протяжении 14 лет
30 марта 2020, 14:30
Новый Mitsubishi Pajero научится заряжаться от розетки
Журналисты узнали подробности о японского внедорожнике нового поколения
15 декабря 2019, 13:13
Mitsubishi Pajero может быть возрождён на платформе Nissan Patrol
Следующее поколение японских вездеходов может получить общую «тележку»
21 октября 2019, 12:18
Mitsubishi прекратила поставки популярного внедорожника в Россию
В скором времени в стране завершатся продажи модели Pajero
Mitsubishi сделала спецверсию Pajero Sport для России по мотивам «Терминатора»
Автомобиль получил уникальные для отечественного рынка 18-дюймовые диски
30 сентября 2019, 12:35
Новости
Анастасия Мельник
23 сентября 2019, 13:05
Mitsubishi Pajero Sport стал рекордсменом России
Внедорожник совершил подъем с самым большим перепадом высот
Первая
1 из 4
Последняя
× Отключить рекламу
Новости партнёров