Mitsubishi Pajero

Материалы

Новости
Почти готов: Mitsubihi показала новый Pajero избранным клиентам
Новости
Каким будет новый Mitsubishi Pajero: свежие изображения
Новости
Mitsubishi оставит австралийцев без трех моделей
Новости
Mitsubishi может воскресить Pajero Mini. Сколько он будет стоить
2 февраля 2024, 12:49
Каким будет Mitsubishi Pajero следующего поколения: новые подробности
Инсайдеры утверждают, что это будет не внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом
5 декабря 2023, 19:21
Редкий Mitsubishi Pajero Evolution продают в России за 1,25 миллиона рублей
Японцы построили около 2500 таких внедорожников для омологации дакаровского прототипа класса T2
26 ноября 2022, 20:30
В продаже появился редчайший Mitsubishi Pajero Evolution
Особенностью внедорожника является механическая коробка передач
1 сентября 2022, 20:02
Дизайнер скрестил «Гелик» с легендарным японским внедорожником
G-Class примерил на себя черты Mitsubishi Pajero Evolution
9 августа 2022, 13:23
В России подорожали внедорожники Mitsubishi Pajero
Ценники переписали сразу на две версии автомобиля
31 июля 2022, 2:02
Блогер наглядно показал минусы арабских машин, ввозимых в Россию
Различия в сборке внедорожников для Европы и ОАЭ перечислили в «Клубном сервисе»
18 марта 2022, 17:49
Mitsubishi продала автозавод производителю туалетной бумаги
Стоимость сделки составила всего 34 миллиона долларов
Первая
1
Последняя