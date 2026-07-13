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Почти готов: Mitsubihi показала новый Pajero избранным клиентам
Новости
Каким будет новый Mitsubishi Pajero: свежие изображения
Новости
Mitsubishi оставит австралийцев без трех моделей
Новости
Mitsubishi может воскресить Pajero Mini. Сколько он будет стоить
24 июня 2024, 13:00
Mitsubishi может возродить Lancer Sportback и Montero
Старые имена прочат новым электромобилям
И все-таки не кроссовер: появились подробности о Mitsubishi Pajero нового поколения
Инсайдеры считают, что модель сохранит рамную конструкцию
28 марта 2024, 13:50
Новости
Лиза Будрина
25 марта 2024, 6:36
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport удивил унификацией с пикапом
Рамный внедорожник образца 2015 года пережил очередной апгрейд
2 февраля 2024, 12:49
Каким будет Mitsubishi Pajero следующего поколения: новые подробности
Инсайдеры утверждают, что это будет не внедорожник, а кроссовер с несущим кузовом
5 декабря 2023, 19:21
Редкий Mitsubishi Pajero Evolution продают в России за 1,25 миллиона рублей
Японцы построили около 2500 таких внедорожников для омологации дакаровского прототипа класса T2
26 ноября 2022, 20:30
В продаже появился редчайший Mitsubishi Pajero Evolution
Особенностью внедорожника является механическая коробка передач
1 сентября 2022, 20:02
Дизайнер скрестил «Гелик» с легендарным японским внедорожником
G-Class примерил на себя черты Mitsubishi Pajero Evolution
9 августа 2022, 13:23
В России подорожали внедорожники Mitsubishi Pajero
Ценники переписали сразу на две версии автомобиля
31 июля 2022, 2:02
Блогер наглядно показал минусы арабских машин, ввозимых в Россию
Различия в сборке внедорожников для Европы и ОАЭ перечислили в «Клубном сервисе»
Посмотрите, как мог бы выглядеть Mitsubishi Pajero пятого поколения
Mitsubishi окончательно распрощалась с культовым внедорожником год назад
8 апреля 2022, 16:21
Новости
Мария Руцкая
18 марта 2022, 17:49
Mitsubishi продала автозавод производителю туалетной бумаги
Стоимость сделки составила всего 34 миллиона долларов
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