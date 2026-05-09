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Mitsubishi L200
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Стало известно, какие пикапы с пробегом нарасхват у россиян
Новости
Mitsubishi снизила грузоподъемность нового L200 в угоду клиентам
Новости
У Mitsubishi L200 появилась очень черная спецверсия с задним приводом
Новости
Австралийцы сделали очень брутальный Mitsubishi L200
18 февраля 2024, 22:33
Продажи Mitsubishi L200 в Японии оказались намного выше ожиданий
Новый пикап отнюдь не дёшев, но покупатели готовы переплачивать
Mitsubishi готовит обновления для L200 через месяц после премьеры
Перечень доработок пикапа нового поколения подтвердили официально
3 сентября 2023, 21:43
Новости
Сергей Ильин
26 июля 2023, 16:37
Представлен Mitsubishi L200 нового поколения
Премьера модели состоялась в Таиланде — там пикап продается под именем Triton
10 июля 2023, 14:15
Mitsubishi L200 следующего поколения получит новый дизельный мотор
Раскрыты некоторые технические характеристики нового Mitsubishi L200
30 июня 2023, 17:00
Новый Mitsubishi L200 испытают в гонках
Анонсировано участие заводской команды Mitsubishi Ralliart в Asia Cross Country Rally
20 июня 2023, 12:47
Mitsubishi L200 следующего поколения: новые фотографии и видео
Премьера нового Mitsubishi L200 состоится 26 июля
10 мая 2023, 9:33
До конца 2023 года Mitsubishi представит четыре новинки: что о них известно
Помимо новых ASX и японской Delica Mini ожидаются L200 и Сolt
21 марта 2023, 15:15
Mitsubishi показала новый пикап L200. Но пока в камуфляже
Модель дебютировала на автосалоне в Бангкоке
15 февраля 2023, 19:37
На российском рынке появились новые пикапы Mitsubishi L200
Автомобили доступны с разными силовыми установками
Mitsubishi L200 готовится к смене поколения: первые шпионские фотографии
Тестовый мул испытывают на дорогах Швеции
27 января 2022, 10:31
Новости
Лиза Будрина
30 апреля 2021, 10:13
Mitsubishi L200 обзавелся версией Arctic Trucks
Пакет доработок включает лифт подвески и новые колеса
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