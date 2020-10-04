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Mitsubishi L200 готовится к смене поколения: первые шпионские фотографии
Тестовый мул испытывают на дорогах Швеции
Новости
Mitsubishi L200 обзавелся версией Arctic Trucks
Новости
В России выросли цены трех моделей Mitsubishi
Новости
Видео: Mitsubishi L200 не справился с «лосиным тестом»
4 октября 2020, 13:13
Mitsubishi превратила новый L200 в кемпер с холодильником и душем
Из утилитарного пикапа сделали внедорожный автодом со встроенной палаткой
Hummer H1 и Mercedes-AMG G 63 сразились в перетягивании каната
Блогеры сравнили тяговые возможности нового G-Class с армейским Hummer H1
16 мая 2020, 13:13
Новости
Сергей Ильин
30 марта 2020, 15:04
В России за покупку Mitsubishi L200 подарят гречку и туалетную бумагу
В шоуруме одного из московских дилеров выставлен пикап, забитый упаковками с гречневой крупой
29 ноября 2019, 18:10
Пикап Mitsubishi L200 получил ноль звезд на краш-тесте
Южноамериканское отделение NCAP оценило безопасность модели
Mitsubishi L200
Тест обновленного пикапа L200 в горах Грузии
26 апреля 2019, 9:49
Тест-драйв
Александр Тычинин
12 апреля 2019, 16:18
Mitsubishi научила пикап L200 разгоняться до «сотни» за 3,5 секунды
Автомобиль примет участие в австралийской гоночной серии ECB SuperUtes
26 марта 2019, 12:08
Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом
Японская марка представила утилитарный концепт Absolute
19 марта 2019, 16:34
Mitsubishi подготовит внедорожную версию L200
Пикап получит увеличенный дорожный просвет и дополнительное оборудование
21 февраля 2019, 11:47
Стали известны российские цены на обновленный Mitsubishi L200
После обновления пикап стал стоить больше двух миллионов
Главное о Mitsubishi L200
В России представлен обновленный Mitsubishi L200 — что это за машина и сколько она стоит?
21 февраля 2019, 10:17
Тест-драйв
Александр Евштокин
История пикапов Mitsubishi
Необычная история пикапов Mitsubishi
20 февраля 2019, 9:08
Селектор
Алексей Олефиренко
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