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Mitsubishi Mirage

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В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer
Преемник Lancer переедет на платформу альянса Renault-Nissan
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
10 марта 2017, 19:12Селектор
Михаил Николаенко
В Mitsubishi прибавили мощности хэтчбеку Mirage
Отдача трехцилиндрового двигателя выросла на четыре силы
19 ноября 2015, 15:00Новости
Александр Мирошкин
10 ноября 2011, 0:18
Компания Mitsubishi показала замены "Кольту" и "Аутлендеру"
Компания Mitsubishi Motors опубликовала фотографии двух новых автомобилей

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