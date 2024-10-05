Mitsubishi Mirage

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Американцы бросились скупать «самый смертоносный автомобиль США»
Дешевая и небезопасная модель чуть было не стала бестселлером марки
Новости
«Самый смертоносный автомобиль США» все-таки отправят в отставку
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Mitsubishi снимает с производства самый дешевый автомобиль в США
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В Mitsubishi рассказали о будущем моделей Mirage и Lancer
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
10 марта 2017, 19:12
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Михаил Николаенко
В Mitsubishi прибавили мощности хэтчбеку Mirage
Отдача трехцилиндрового двигателя выросла на четыре силы
19 ноября 2015, 15:00
Новости
Александр Мирошкин
9 ноября 2011, 23:18
Компания Mitsubishi показала замены "Кольту" и "Аутлендеру"
Компания Mitsubishi Motors опубликовала фотографии двух новых автомобилей
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