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Посмотрите на самый дорогой Mitsubishi Lancer Evolution в России
Спорткар восьмого поколения с 650-сильным мотором оценили в 7 миллионов рублей
Новости
Редчайший Mitsubishi Lancer Evolution выставили на торги по цене нового BMW X3
Новости
Посмотрите на Subaru Impreza с носовой частью от Lancer Evolution
Новости
Mitsubishi Lancer Evolution превратили в пикап. И получилось круто!
10 ноября 2021, 11:57
Редчайший 20-летний Mitsubishi Lancer Evolution пустят с молотка за шесть миллионов рублей
Представленный экземпляр – один из 50 модифицированных автомобилей, проданных в Великобритании
Новый Mitsubishi Lancer на 13 лет забыли в гараже. Теперь его продают почти за миллион рублей
Машина проезжала меньше 100 километров в год
10 сентября 2021, 15:32
Новости
Анастасия Мельник
9 августа 2021, 16:41
Редчайший 21-летний Mitsubishi Lancer Evolution пустили с молотка за рекордные 15 миллионов рублей
Данный спортивный седан стал первым в серии экземпляром, построенным в честь легендарного автогонщика Томми Мякинена
25 июня 2021, 11:15
В Mitsubishi назвали условие для выпуска нового Lancer Evolution
В компании признали, что фанаты ждут эту модель, однако в обозримом будущем она на рынке не появится
30 апреля 2021, 17:24
Британец выиграл в лотерею Mitsubishi Lancer Evolution и разбил его на следующий день
Спорткар отправят в утилизацию
15 марта 2021, 1:01
Дрэг-гонка: Toyota GR Yaris против Mitsubishi Lancer Evolution VI TME
Спорткары с раллийными корнями померились силами на прямой
4 февраля 2021, 14:50
Mitsubishi продлила права на названия Lancer и Colt в России
Однако это еще не означает, что автопроизводитель собирается вернуть эти модели в строй
9 декабря 2020, 16:38
Посмотрите на самый черный в мире Mitsubishi Lancer
Автомобиль покрыли краской, поглощающей более 99 процентов света
3 августа 2020, 17:18
Идеальный Mitsubishi Lancer Evolution продают по цене Hyundai Solaris
Текущая ставка на 14-летний автомобиль — всего 12 тысяч долларов
Коллекцию редких японских автомобилей пустят с молотка
В том числе сразу два Lancer Evolution в модификации Tommi Makinen
23 июля 2019, 18:40
Новости
Анастасия Мельник
27 июня 2019, 11:37
Mitsubishi вернет Lancer Evolution. Но с двигателем Renault
Одиннадцатое поколение седана получит двухлитровый мотор от хот-хэтча Megane RS
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