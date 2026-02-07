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Раллийный Mitsubishi Lancer Evolution с минимальным пробегом пустят с молотка в США
Новости
18-летний Mitsubishi Lancer Evolution продали в пять раз дороже первоначальной цены
Новости
С конвейера сошел последний седан Mitsubishi Lancer
Новости
Mitsubishi может возродить Lancer Sportback и Montero
13 августа 2023, 14:30
Блогеры устроили битву доработанных Nissan GT-R и Mitsubishi Lancer Evolution
Оба выходца из 1990-х серьёзно подготовлены к гонкам по прямой
Экс-ведущий Top Gear попал в больницу после аварии на съемках
«Капитан улитка» врезался в стену тоннеля на скорости 120 километров в час
14 августа 2022, 15:15
Новости
Сергей Ильин
8 августа 2022, 12:29
Посмотрите на один из самых старых Mitsubishi Lancer в России
Культовый японский седан из 80-х продают всего за 100 тысяч рублей
21 мая 2022, 15:00
Легендарные раллийные Subaru и Mitsubishi свели в гонке по прямой
Участниками дуэли стали модели конца 1990-х — начала 2000-х годов
12 мая 2022, 13:37
Уникальный Mitsubishi Lancer Evolution с богатой историей пустят с молотка
Автомобиль оснащен деталями, которые японская марка больше не выпускает
28 марта 2022, 15:00
Посмотрите на самый дорогой Mitsubishi Lancer Evolution в России
Спорткар восьмого поколения с 650-сильным мотором оценили в 7 миллионов рублей
18 января 2022, 20:17
Редчайший Mitsubishi Lancer Evolution выставили на торги по цене нового BMW X3
Всего японский автопроизводитель выпустил 10 таких автомобилей
10 января 2022, 2:59
Посмотрите на Subaru Impreza с носовой частью от Lancer Evolution
Умелец из США пересадил «морду» суперседана Mitsubishi злейшему конкуренту
25 ноября 2021, 18:20
Mitsubishi Lancer Evolution превратили в пикап. И получилось круто!
Создатели решили не останавливаться и продолжили работу над необычным автомобилем
Редчайший 20-летний Mitsubishi Lancer Evolution пустят с молотка за шесть миллионов рублей
Представленный экземпляр – один из 50 модифицированных автомобилей, проданных в Великобритании
10 ноября 2021, 11:57
Новости
Анастасия Мельник
10 сентября 2021, 15:32
Новый Mitsubishi Lancer на 13 лет забыли в гараже. Теперь его продают почти за миллион рублей
Машина проезжала меньше 100 километров в год
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