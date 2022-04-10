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Новости
В России перестали собирать автомобили Mitsubishi
Производство внедорожников и кроссоверов остановлено на неопределенный срок
Новости
Посмотрите, как мог бы выглядеть Mitsubishi Pajero пятого поколения
Новости
Mitsubishi возродит модель Colt на платформе Renault
Новости
Посмотрите на самый дорогой Mitsubishi Lancer Evolution в России
23 марта, 10:47
Две японские марки подняли цены в России. Прибавки – до 650 000 рублей
Для обеих текущее подорожание стало уже вторым за март
Пикап Mitsubishi L200 получил экстремальную версию
Японский автопроизводитель окажет заводскую поддержку частной тайской команде
20 марта, 18:00
Новости
Александр Пономарёв
18 марта, 17:49
Mitsubishi продала автозавод производителю туалетной бумаги
Стоимость сделки составила всего 34 миллиона долларов
4 марта, 12:18
Цены на Mitsubishi взлетели на 280 000-1 330 000 рублей
Это уже третья японская марка, автомобили которой получили миллионные прибавки
4 марта, 12:02
Mitsubishi продолжает работу в России
Марка пока не присоединилась к другим японским производителям, приостановившим поставки машин
28 февраля, 17:17
Nissan начал использовать дизельные двигатели Mitsubishi
Первым такой мотор получил Nissan Caravan
25 февраля, 17:34
С аукциона продадут очень редкий внедорожник Mitsubishi
Это Pajero Evolution
Новые Mitsubishi для России
Небольшое обновление ждет текущие Pajero Sport и Outlander, а вот Outlander следующего поколения задерживается
22 февраля, 8:00
Репортаж
Лиза Будрина
3 февраля, 10:53
Arctic Trucks подготовила Mitsubishi Pajero Sport к экстремальному бездорожью
У такого внедорожника доработанное шасси и 27-сантиметровый клиренс
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi пообещал выпустить 35 новых электрокаров
Все они появятся на рынке до 2030 года
28 января, 11:59
Новости
Лиза Будрина
27 января, 10:31
Mitsubishi L200 готовится к смене поколения: первые шпионские фотографии
Тестовый мул испытывают на дорогах Швеции
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