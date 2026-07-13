Mitsubishi

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Почти готов: Mitsubihi показала новый Pajero избранным клиентам
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Mitsubishi начнет собирать человекоподобных роботов для своих заводов к 2027 году
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Mitsubishi Eclipse возродится как клон Nissan Leaf
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Стало известно, какие пикапы с пробегом нарасхват у россиян
15 февраля, 13:22
В США отзывают 225 тысяч автомобилей Dodge, Jeep и Chrysler из-за подушек Takata
Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
11 февраля, 11:20Лаборатория
Алексей Кованов
Алексей Кованов
7 февраля, 20:11
Раллийный Mitsubishi Lancer Evolution с минимальным пробегом пустят с молотка в США
5 неочевидных, но надёжных автомобилей за 600 тысяч рублей
В бюджете новой базовой «Гранты» можно найти несколько хороших вариантов
26 января, 12:53Лаборатория
Алексей Кованов
Алексей Кованов
2 октября 2025, 19:27
На рынок выходит электрокроссовер Mitsubishi Eclipse Cross
Производством электромобиля займется завод компании Renault, расположенный во французском городе Дуэ
18 сентября 2025, 17:08
Представлен новый Mitsubishi Eclipse Cross. Это перелицованный Renault
Производство запустят в IV квартале года во Франции
30 июля 2025, 14:50
Каким будет новый Mitsubishi Pajero: свежие изображения
Судя по шпионским снимкам, премьера не за горами и может состояться уже в этом году
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