Mitsubishi Outlander

Материалы

Лаборатория
Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
Новости
Mitsubishi объявила об ажиотажном спросе на гибридный Outlander
Новости
Mitsubishi обновила гибридный Outlander
Новости
Mitsubishi засветила обновленный Outlander незадолго до премьеры
21 октября 2022, 13:56
В России начали продавать новое поколение Mitsubishi Outlander
Автомобили поставляют в Россию по параллельному импорту
12 апреля 2022, 11:29
Видео: новый Mitsubishi Outlander разбили в ходе краш-теста
Для теста японцы выбрали кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой
Новые Mitsubishi для России
Небольшое обновление ждет текущие Pajero Sport и Outlander, а вот Outlander следующего поколения задерживается
22 февраля 2022, 8:00Репортаж
Лиза Будрина
Лиза Будрина
17 декабря 2021, 10:23
Спрос на гибридный Mitsubishi Outlander нового поколения превысил ожидания
Количество собранных заявок превысило месячный план примерно в семь раз
14 октября 2021, 11:22
Mitsubishi показала гибридный Outlander PHEV нового поколения
Продажи электрифицированного кроссовера в Японии начнутся до конца года
16 сентября 2021, 11:17
Mitsubishi изменила цены в России. Одна модель подешевела
Новые ценники получили четыре автомобиля из пяти доступных на российском рынке
Обновленный Mitsubishi Outlander
Перед грядущей сменой поколений кроссовер модернизировали еще раз
27 августа 2021, 8:35Тест-драйв
Василий Костин
Василий Костин
Первая
1
Последняя