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Репортаж
Новые Mitsubishi для России
Небольшое обновление ждет текущие Pajero Sport и Outlander, а вот Outlander следующего поколения задерживается
Новости
Спрос на гибридный Mitsubishi Outlander нового поколения превысил ожидания
Новости
Mitsubishi показала гибридный Outlander PHEV нового поколения
Новости
Mitsubishi изменила цены в России. Одна модель подешевела
9 сентября 2021, 10:22
Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
Кроссовер без нареканий справился с серией из шести различных краш-тестов
Обновленный Mitsubishi Outlander
Перед грядущей сменой поколений кроссовер модернизировали еще раз
27 августа 2021, 8:35
Тест-драйв
Василий Костин
12 июля 2021, 14:47
Российский Mitsubishi Outlander слегка обновился и подорожал
Кроссовер получил локальные изменения экстерьера и интерьера
12 мая 2021, 13:10
Бестселлер Mitsubishi в России отзывают из-за проблем с тормозами
В сервис направят 3217 автомобилей
23 февраля 2021, 21:21
Mitsubishi объяснила, почему два поколения Outlander будут продаваться вместе
Одновременные продажи нового и старого кроссовера — вынужденная мера
Новый Mitsubishi Outlander
Сменивший поколение кроссовер перебрался на новую платформу и получил «ниссановский» мотор
17 февраля 2021, 12:40
Лаборатория
Лиза Будрина
14 февраля 2021, 23:45
В Японии сфотографировали автовоз с новыми Mitsubishi Outlander
Грузовик с незакамуфлированными кроссоверами попался очевидцу на магистрали
9 февраля 2021, 18:41
Появились подробности о Mitsubishi Outlander для России
Японский внедорожник появится на российском рынке только в следующем году
8 февраля 2021, 13:40
Стартовало производство Mitsubishi Outlander нового поколения
Первый экземпляр нового внедорожника сошел с конвейера на заводе в Оказаки, Япония
Новый Mitsubishi Outlander: первое видео и дата премьеры
Кроссовер проходит финальные тесты
25 января 2021, 16:38
Новости
Мария Руцкая
10 декабря 2020, 15:58
Новый Mitsubishi Outlander: первое изображение и дата дебюта
Кроссовер нового поколения впервые показали на официальном тизере
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