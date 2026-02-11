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Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
Новости
Mitsubishi объявила об ажиотажном спросе на гибридный Outlander
Новости
Mitsubishi обновила гибридный Outlander
Новости
Mitsubishi засветила обновленный Outlander незадолго до премьеры
Mitsubishi Outlander
Экзотический кроссовер со знакомым названием оказался не совсем тем, за кого себя выдаёт
1 сентября 2023, 7:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
В российские автосалоны вернулся Mitsubishi Outlander
Ранее кроссоверы собирали на предприятии в Калуге
14 апреля 2023, 17:00
Новости
Анастасия Мельник
22 февраля 2023, 18:30
Mitsubishi Outlander обзаведется мощной версией от Ralliart
Прибавку к мощности и перенастроенную подвеску получит гибридная модификация кроссовера
21 октября 2022, 13:56
В России начали продавать новое поколение Mitsubishi Outlander
Автомобили поставляют в Россию по параллельному импорту
12 апреля 2022, 11:29
Видео: новый Mitsubishi Outlander разбили в ходе краш-теста
Для теста японцы выбрали кроссовер с подключаемой гибридной силовой установкой
Новые Mitsubishi для России
Небольшое обновление ждет текущие Pajero Sport и Outlander, а вот Outlander следующего поколения задерживается
22 февраля 2022, 8:00
Репортаж
Лиза Будрина
17 декабря 2021, 10:23
Спрос на гибридный Mitsubishi Outlander нового поколения превысил ожидания
Количество собранных заявок превысило месячный план примерно в семь раз
14 октября 2021, 11:22
Mitsubishi показала гибридный Outlander PHEV нового поколения
Продажи электрифицированного кроссовера в Японии начнутся до конца года
16 сентября 2021, 11:17
Mitsubishi изменила цены в России. Одна модель подешевела
Новые ценники получили четыре автомобиля из пяти доступных на российском рынке
Новому Mitsubishi Outlander дали наивысшую оценку за безопасность
Кроссовер без нареканий справился с серией из шести различных краш-тестов
9 сентября 2021, 10:22
Новости
Мария Руцкая
Обновленный Mitsubishi Outlander
Перед грядущей сменой поколений кроссовер модернизировали еще раз
27 августа 2021, 8:35
Тест-драйв
Василий Костин
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