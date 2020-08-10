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Новости
Mitsubishi ASX нового поколения породнится с Renault Captur
Японский кроссовер построят на французской платформе, знакомой по европейскому Captur
Новости
В России выросли цены трех моделей Mitsubishi
Новости
В России подорожали кроссоверы Mitsubishi
Новости
В России появилась «черная» версия Mitsubishi ASX
10 августа 2020, 15:09
Mitsubishi заморозит поставки трех кроссоверов в Европу
Отгрузка автомобилей прекратится в сентябре
В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX
Кроссовер стоит минимум 1 382 000 рублей
25 марта 2020, 11:47
Новости
Алексей Носаченко
26 декабря 2019, 11:07
Появились подробности об обновленном Mitsubishi ASX для России
Новинку сертифицировали для продаж на российском рынке
22 августа 2019, 13:26
Появился брат-близнец обновленного Mitsubishi ASX
Локальный вариант модели вышел на японский рынок
12 февраля 2019, 12:24
Mitsubishi обновила кроссовер ASX
У модели изменился дизайн, оснащение, появились новые варианты окраски кузова
1 октября 2018, 17:30
Mitsubishi отзовет в России 145 тысяч кроссоверов
В ремонт отправятся Outlander PHEV, Outlander и ASX
29 августа 2018, 12:25
До России добрался обновленный Mitsubishi ASX
Кроссовер получил расширенный список стандартного оборудования
1 марта 2018, 11:24
Mitsubishi отправит в ремонт почти 39 тысяч российских машин
Компания отзовет модели Outlander и ASX из-за проблем с моторами
Битва четырех кроссоверов
Компактные кроссоверы в битве за господство на рынке: Hyundai Creta и Renault Kaptur vs Mitsubishi ASX и Nissan Juke
27 декабря 2017, 10:32
Тест-драйв
Александр Мирошкин
В России отправят на ремонт почти 90 000 кроссоверов Mitsubishi ASX
У вседорожников нашли проблемы с мотором стеклоочистителя
21 сентября 2017, 14:27
Новости
Александр Мирошкин
8 августа 2017, 11:54
Базовый Mitsubishi ASX с «механикой» будет стоить, как Nissan Juke с вариатором
Названы рублевые цены на вернувшийся в России кроссовер Mitsubishi
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