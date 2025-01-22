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Mitsubishi оставит австралийцев без трех моделей
Японская компания вынуждена свернуть продажи ASX, Eclipse Cross и Pajero Sport на австралийском рынке
Новости
Уже не для нас: Mitsubishi обновила некогда популярный в России ASX
Новости
До России добрались новые кроссоверы Mitsubishi ASX
Новости
Mitsubishi ASX сменил поколение и стал копией Renault Captur
1 августа 2022, 7:07
Раскрыта дата дебюта абсолютно нового Mitsubishi ASX
Второе поколение кроссовера покажут через полтора месяца
Раскрыты характеристики Mitsubishi ASX нового поколения
Премьера модели намечена на осень этого года
8 июня 2022, 9:33
Новости
Лиза Будрина
3 декабря 2021, 15:26
Mitsubishi ASX нового поколения породнится с Renault Captur
Японский кроссовер построят на французской платформе, знакомой по европейскому Captur
29 апреля 2021, 10:24
В России выросли цены трех моделей Mitsubishi
Прежнюю стоимость сохранили Outlander и Eclipse Cross
28 декабря 2020, 10:48
В России подорожали кроссоверы Mitsubishi
Корректировка цен затронула две модели из пяти представленных в России
3 декабря 2020, 15:57
В России появилась «черная» версия Mitsubishi ASX
Исполнение стало самым дорогим из доступных на сегодняшний день
10 августа 2020, 15:09
Mitsubishi заморозит поставки трех кроссоверов в Европу
Отгрузка автомобилей прекратится в сентябре
25 марта 2020, 11:47
В России начались продажи обновленного Mitsubishi ASX
Кроссовер стоит минимум 1 382 000 рублей
26 декабря 2019, 11:07
Появились подробности об обновленном Mitsubishi ASX для России
Новинку сертифицировали для продаж на российском рынке
Появился брат-близнец обновленного Mitsubishi ASX
Локальный вариант модели вышел на японский рынок
22 августа 2019, 13:26
Новости
Лиза Будрина
12 февраля 2019, 12:24
Mitsubishi обновила кроссовер ASX
У модели изменился дизайн, оснащение, появились новые варианты окраски кузова
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