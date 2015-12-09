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Опубликованы шпионские снимки Skoda Roomster второго поколения
Тестовый прототип компактвэна сфотографировали на заводе
9 декабря 2015, 13:01
«Шкода» передумала выпускать новый Roomster
Чехи решили сосредоточиться на разработке кроссоверов
«Шкода» подтвердила выпуск нового «Румстера»
Компания определится с характеристиками преемника компактвэна Roomster
30 октября 2014, 18:53
Новости
Ефим Репин
28 мая 2014, 19:41
Skoda переведет Roomster в старший сегмент
Чехи вывели на испытания Roomster следующего поколения
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