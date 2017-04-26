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Новости
Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3
Кроссоверу пересадили двигатель, коробку передач и подвеску от Audi RS 3
Новости
В России у пятилетних Skoda Octavia и Yeti нашли дефект
Новости
Skoda отправит в ремонт российские Yeti
Новости
Skoda частично показала замену Yeti
26 апреля 2017, 12:14
Новый кроссовер Skoda сняли на видео
Шпионы увидели преемника Skoda Yeti
В России отзовут пять моделей Skoda из-за DSG
В ремонт отправят 43,1 тысячи автомобилей
13 марта 2017, 17:54
Новости
Ефим Репин
7 октября 2016, 14:58
Skoda отправит кроссоверы Yeti на поиски йети
Чешская марка анонсировала экспедицию в Бутан
3 октября 2016, 10:33
Кроссовер Skoda Yeti нового поколения сделают похожим на Kodiaq
«Йети» второго поколения дебютирует в середине 2017 года
17 марта 2016, 15:41
Глава «Шкоды» рассказал о новом Yeti
Следующий «Йети» появится в 2018 году
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть четвертая
15 октября 2015, 15:04
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть третья
8 октября 2015, 15:33
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть вторая
1 октября 2015, 16:13
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест «универсалов» повышенной проходимости: часть первая
24 сентября 2015, 18:00
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Skoda построит «агрессивный» Yeti
Чешская компания разработает «раллийный» вариант кроссовера
23 мая 2014, 18:00
Новости
Ефим Репин
23 апреля 2014, 19:17
«Шкода» удлинила кроссовер Yeti
Колесная база вседорожника увеличилась на шесть сантиметров
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