Skoda Yeti

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Босс Skoda допустил возрождение Yeti в виде бюджетного кроссовера
Новое поколение модели может появиться в развивающихся странах
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Skoda рассекретила прототип пикап Yeti
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Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3
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В России у пятилетних Skoda Octavia и Yeti нашли дефект
13 марта 2017, 17:54
В России отзовут пять моделей Skoda из-за DSG
В ремонт отправят 43,1 тысячи автомобилей
7 октября 2016, 14:58
Skoda отправит кроссоверы Yeti на поиски йети
Чешская марка анонсировала экспедицию в Бутан
3 октября 2016, 10:33
Кроссовер Skoda Yeti нового поколения сделают похожим на Kodiaq
«Йети» второго поколения дебютирует в середине 2017 года
17 марта 2016, 15:41
Глава «Шкоды» рассказал о новом Yeti
Следующий «Йети» появится в 2018 году
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть четвертая
15 октября 2015, 15:04Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть третья
8 октября 2015, 15:33Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест «универсалов» повышенной проходимости: часть первая
24 сентября 2015, 18:00Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Редакция «Мотора»
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