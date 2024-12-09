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Босс Skoda допустил возрождение Yeti в виде бюджетного кроссовера
Новое поколение модели может появиться в развивающихся странах
Новости
Skoda рассекретила прототип пикап Yeti
Новости
Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3
Новости
В России у пятилетних Skoda Octavia и Yeti нашли дефект
31 октября 2017, 15:29
Skoda отправит в ремонт российские Yeti
Машины отзовут из-за отсутствия усилителя на центральной стойки
Skoda частично показала замену Yeti
Skoda Karoq будет на 16 сантиметров длиннее предшественника
12 мая 2017, 11:24
Новости
Александр Мирошкин
26 апреля 2017, 12:14
Новый кроссовер Skoda сняли на видео
Шпионы увидели преемника Skoda Yeti
13 марта 2017, 17:54
В России отзовут пять моделей Skoda из-за DSG
В ремонт отправят 43,1 тысячи автомобилей
7 октября 2016, 14:58
Skoda отправит кроссоверы Yeti на поиски йети
Чешская марка анонсировала экспедицию в Бутан
3 октября 2016, 10:33
Кроссовер Skoda Yeti нового поколения сделают похожим на Kodiaq
«Йети» второго поколения дебютирует в середине 2017 года
17 марта 2016, 15:41
Глава «Шкоды» рассказал о новом Yeti
Следующий «Йети» появится в 2018 году
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть четвертая
15 октября 2015, 15:04
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть третья
8 октября 2015, 15:33
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест универсалов повышенной проходимости: часть вторая
1 октября 2015, 16:13
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
Универмаш
Лонг-тест «универсалов» повышенной проходимости: часть первая
24 сентября 2015, 18:00
Тест-драйв
Редакция «Мотора»
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