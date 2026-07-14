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Как за 1 млн рублей войти в клуб 200 плюс лошадиных сил
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Есть пять миллионов: Skoda раскрыла тираж Fabia
Новости
Видео: турецкие гонщики устроили экстремальную дуэль в Тёмном каньоне
30 апреля 2023, 19:19
Босс Skoda предрек скорую отставку хэтчбека Fabia
Из-за ужесточения экостандартов цена малолитражки станет неконкурентной
В Россию вернулась Skoda Fabia
Для покупки доступна Skoda Fabia нового поколения 2022 года выпуска
28 ноября 2022, 12:51
Новости
Лиза Будрина
2 сентября 2022, 16:39
Skoda Fabia заменят электромобилем
Skoda готовит преемника для своей самой компактной модели в Европе
15 июня 2022, 11:46
Новую Skoda Fabia превратили в полноприводный ралли-кар
Представлен хэтчбек Fabia RS Rally2 на базе машины четвертого поколения
10 апреля 2022, 19:00
Skoda готовит новую Fabia к участию в гонках
Прототип раллийного хэтчбека проходит финальные испытания
10 апреля 2022, 15:30
Skoda показала «внутренности» раллийной Fabia
Чешская марка подготовила наглядный макет гоночной машины
26 марта 2022, 13:30
Skoda превратила новую Fabia в полицейскую машину
Последнее поколение хэтчбека призвали на службу в правоохранительные органы
15 февраля 2022, 17:36
Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
Продажи флагманской Fabia стартуют в Европе весной 2022 года
2 февраля 2022, 16:15
Skoda показала первые изображения новой Fabia Monte Carlo
Будущую новинку представили в фирменном двухцветном окрасе
Skoda прекратит производство одной из модификаций Fabia ради электромобилей
Новое поколение модели в кузове универсал планировали выпустить в 2023 году
25 октября 2021, 17:41
Новости
Анастасия Мельник
17 августа 2021, 15:24
Новая Skoda Fabia получит пять моторов и три подвески на выбор
Раскрыты характеристики модели для европейского рынка
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