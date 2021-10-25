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Skoda готовит новую Fabia к участию в гонках
Прототип раллийного хэтчбека проходит финальные испытания
Новости
Skoda показала «внутренности» раллийной Fabia
Новости
Skoda превратила новую Fabia в полицейскую машину
Новости
Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
2 февраля, 16:15
Skoda показала первые изображения новой Fabia Monte Carlo
Будущую новинку представили в фирменном двухцветном окрасе
Skoda прекратит производство одной из модификаций Fabia ради электромобилей
Новое поколение модели в кузове универсал планировали выпустить в 2023 году
25 октября 2021, 17:41
Новости
Анастасия Мельник
17 августа 2021, 15:24
Новая Skoda Fabia получит пять моторов и три подвески на выбор
Раскрыты характеристики модели для европейского рынка
23 июля 2021, 17:27
Skoda представила электрическую Fabia, но пока только в раллийной версии
В гонках Rallye Weiz в Австрии электрокар занял третье место в классе Rally2
30 апреля 2021, 14:36
Skoda Fabia готовится к смене поколения: дата премьеры и новое изображение
Чешская марка запустила сайт с обратным отсчетом до дебюта новой Fabia
29 апреля 2021, 12:09
Skoda показала первое изображение интерьера новой Fabia
Премьера новинки состоится уже в следующем месяце
22 апреля 2021, 11:55
Новая Skoda Fabia получит полностью светодиодную оптику
Премьера новинки состоится в мае 2021 года
26 марта 2021, 15:02
Skoda назвала срок премьеры новой Fabia
Хэтчбек увидит свет на два года раньше универсала
25 февраля 2021, 17:18
Skoda раскрыла подробности о новой Fabia
Премьера хэтчбека ожидается весной 2021 года
Skoda показала первое официальное изображение новой Fabia
Презентация модели состоится весной 2021 года
11 февраля 2021, 14:29
Новости
Анастасия Мельник
22 января 2021, 10:53
Новую Skoda Fabia сфотографировали в серийном кузове
Хэтчбек четвертого поколения тестируют почти без камуфляжа
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