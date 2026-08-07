Skoda

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В Россию привезли кроссовер Skoda с хорошим мотором за 2,6 млн рублей
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Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
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Skoda выпустила конкурента самой большой Tesla
Новости
Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России
29 апреля, 8:59
Названы 3 лучших подержанных кросс-универсала за 1,8 млн рублей
27 апреля, 13:14
Названы самые частые поломки Skoda Octavia
19 апреля, 10:53
Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda
17 апреля, 12:28
Россиянам назвали дешевые подержанные кроссоверы, которые никогда не ломаются
12 апреля, 11:47
В России рекордно выросли продажи марки Skoda
9 апреля, 19:04
Skoda решила проблему наезда самокатчиков на пешеходов
1 апреля, 9:27
Toyota провалилась в рейтинге надежности автомобилей бизнес-класса
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