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В Россию привезли кроссовер Skoda с хорошим мотором за 2,6 млн рублей
Новости
Перечислены автомобили, от которых избавится концерн Volkswagen
Новости
Skoda выпустила конкурента самой большой Tesla
Новости
Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России
Без «утиля» и НДС: молдаване тратят на новую машину всего-то 900 тысяч рублей
21 мая, 16:56
Репортаж
Сергей Кожухов
Городской кроссовер Skoda Epiq полностью рассекречен
20 мая, 13:24
Новости
Михаил Лобачёв
4 мая, 9:52
«За рулем» перечислил слабые места Skoda Octavia Scout с пробегом
29 апреля, 8:59
Названы 3 лучших подержанных кросс-универсала за 1,8 млн рублей
27 апреля, 13:14
Названы самые частые поломки Skoda Octavia
19 апреля, 10:53
Эксперт отметил сложности при обслуживании китайских Skoda
17 апреля, 12:28
Россиянам назвали дешевые подержанные кроссоверы, которые никогда не ломаются
12 апреля, 11:47
В России рекордно выросли продажи марки Skoda
9 апреля, 19:04
Skoda решила проблему наезда самокатчиков на пешеходов
Автоэксперт Зиновьев раскритиковал Skoda Yeti за проблемный мотор и коррозию кузова
9 апреля, 14:05
Новости
Алексей Морозов
1 апреля, 9:27
Toyota провалилась в рейтинге надежности автомобилей бизнес-класса
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