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Новости
Китайский аналог Skoda Karoq и VW Taos обновился, но не подорожал
Бюджетные кроссоверы Jetta пережили плановый рестайлинг
Новости
Skoda готовит новую Fabia к участию в гонках
Новости
Skoda показала «внутренности» раллийной Fabia
Новости
Российские заводы Volkswagen могут возобновить сборку летом. Но не всех моделей
27 марта, 23:32
Дикий 492-сильный Skoda Yeti продают по цене новой Audi A3
Кроссоверу пересадили двигатель, коробку передач и подвеску от Audi RS 3
Skoda превратила новую Fabia в полицейскую машину
Последнее поколение хэтчбека призвали на службу в правоохранительные органы
26 марта, 13:30
Новости
Александр Пономарёв
22 марта, 16:31
Skoda показала тизер кроссовера с новым фирменным дизайном
Руководство марки пообещало некий сюрприз для клиентов и конкурентов
1 марта, 13:10
Skoda вынужденно снижает объемы производства автомобилей
Чешская марка столкнулась с нехваткой комплектующих
28 февраля, 12:52
Skoda готовит замену своей самой компактной модели Citigo
Новинка разделит архитектуру Volkswagen ID.2
25 февраля, 11:35
Кроссоверы Skoda Enyaq улучшат с помощью прошивки
Новый софт начнут ставить на машины во второй половине 2022 года
18 февраля, 11:48
Обновленный Skoda Karoq готов к появлению в России
Кроссовер сертифицировали для продаж на нашем рынке
15 февраля, 17:36
Новая Skoda Fabia обзавелась «спортивной» версией Monte Carlo
Продажи флагманской Fabia стартуют в Европе весной 2022 года
11 февраля, 18:12
«Заряженный» электрокар Enyaq RS стал самой дорогой новой Skoda
В Великобритании кроссовер стоит от 51 885 фунтов стерлингов
Skoda восстановила уникальное гоночное купе из 60-х. Его собрали из обломков двух спорткаров
В музее Skoda 1100 OHC Coupé составил компанию версии с открытым кузовом 1957 года
8 февраля, 11:55
Новости
Мария Руцкая
7 февраля, 15:25
В России подорожали три популярные модели Skoda
Стоимость чешских автомобилей увеличилась на 2,4–4,6 процента
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