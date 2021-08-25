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Skoda подняла цены на два автомобиля, доступных в России
Первое подорожание машин чешской марки в 2022 году не коснулось большей части модельного ряда
Читальный зал
Бюджетные машины, которые не смогли
Читальный зал
Самые бюджетные VW и Skoda
Новости
В России подорожали бестселлеры Skoda. Одна модель прибавила 52 тысячи рублей
25 августа 2021, 14:45
В России собрали юбилейный Skoda Rapid
С конвейера завода в Калуге сошел 250-тысячный экземпляр модели
У российского Skoda Rapid появилась «спортивная» спецверсия
Бестселлер чешской марки обзавелся исполнением Sport Edition
29 июня 2021, 11:33
Новости
Лиза Будрина
11 марта 2021, 16:56
Skoda приостановила продажи Rapid в Белоруссии
Причиной стали неточности в сертификационных документах
12 декабря 2020, 22:22
Skoda подтвердила скорый дебют седана, который заменит Rapid
Преемник Skoda Rapid перейдёт на платформу MQB и увеличится в размерах
16 октября 2020, 14:47
Skoda рассказала об изменениях в автомобилях для России
Обновленный функционал доступен для Rapid, Karoq и Kodiaq
Обзор нового Volkswagen Polo: видео
Новая внешность, новая электроника, старые моторы... и другие подробности про новый Polo
28 июля 2020, 9:10
Лаборатория
Василий Костин
Новая Skoda Rapid
Исследуем самую популярную модель Skoda после обновления
14 июля 2020, 9:44
Тест-драйв
Василий Костин
9 июня 2020, 13:06
В России начали продавать новый Skoda Rapid в спецверсии Hockey Edition
Доплата за чешский лифтбек в «хоккейном» исполнении составит 48 100 рублей
23 марта 2020, 11:04
В России начались продажи нового Skoda Rapid
Начальная цена лифтбека — 792 000 рублей
Skoda перенесла запуск нового Rapid в России
Компания столкнулась с нехваткой комплектующих на заводе в Калуге
4 марта 2020, 13:03
Новости
Лиза Будрина
19 января 2020, 19:35
Skoda синхронно обновила хэтчбек и седан Rapid
Чешская фирма выпустила рестайлинговые версии модели для Китая
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