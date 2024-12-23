Skoda Rapid

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В России отзывают 55 тысяч свежих Volkswagen Polo и Skoda Rapid
В группе риска автомобили, проданные в период с 2014 по 2023 год
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Перечислены самые дорогие в обслуживании автомобили
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В Россию привезли китайский Skoda Rapid
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Назван самый популярный новый автомобиль москвичей
20 января 2022, 11:19
Skoda подняла цены на два автомобиля, доступных в России
Первое подорожание машин чешской марки в 2022 году не коснулось большей части модельного ряда
Самые бюджетные VW и Skoda
Доступные модели Volkswagen Group со всего мира, которые не продаются в России
18 ноября 2021, 8:00Читальный зал
Сергей Сечнев
Сергей Сечнев
6 сентября 2021, 11:08
В России подорожали бестселлеры Skoda. Одна модель прибавила 52 тысячи рублей
Чешская марка переписала прайс-листы трех автомобилей
25 августа 2021, 14:45
В России собрали юбилейный Skoda Rapid
С конвейера завода в Калуге сошел 250-тысячный экземпляр модели
29 июня 2021, 11:33
У российского Skoda Rapid появилась «спортивная» спецверсия
Бестселлер чешской марки обзавелся исполнением Sport Edition
11 марта 2021, 16:56
Skoda приостановила продажи Rapid в Белоруссии
Причиной стали неточности в сертификационных документах
12 декабря 2020, 22:22
Skoda подтвердила скорый дебют седана, который заменит Rapid
Преемник Skoda Rapid перейдёт на платформу MQB и увеличится в размерах
16 октября 2020, 14:47
Skoda рассказала об изменениях в автомобилях для России
Обновленный функционал доступен для Rapid, Karoq и Kodiaq
9 июня 2020, 13:06
В России начали продавать новый Skoda Rapid в спецверсии Hockey Edition
Доплата за чешский лифтбек в «хоккейном» исполнении составит 48 100 рублей
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