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Такой будет следующая Octavia: Skoda представила Vision O
Самую продаваемую модель чешской марки переводят на электричество
Новости
Универсал Skoda Vision O получит распашные двери
Новости
Skoda анонсировала предвестника новой Octavia
Новости
Британская полиция пересядет на «заряженные» Skoda Octavia RS
1 марта 2025, 19:19
Skoda вернула полный привод семейству бензиновых Octavia
Пятидверки целый год были доступны только с передним приводом
В Казахстане начали продавать Skoda Octavia местного производства
У соседей после долгого перерыва снова появились чешские лифтбеки
16 ноября 2024, 16:16
Новости
Сергей Ильин
12 апреля 2024, 15:03
Производство автомобилей Skoda запускают в Казахстане: новые подробности
Первой на конвейер встанет Octavia, а следом три кроссовера, Kamiq, Karoq и Kodiaq
9 апреля 2024, 13:22
Началось производство обновленной Skoda Octavia
Рестайлинговую Octavia четвертого поколения представили в феврале
14 февраля 2024, 16:03
Представлена обновленная Skoda Octavia: что изменилось
Рестайлинговую Octavia показали в виде лифтбека и универсала, а также в «заряженном» исполнении RS
6 февраля 2024, 15:57
Skoda показала обновленные Octavia и Octavia RS на скетчах
14 февраля дебютирует все семейство
1 февраля 2024, 10:15
Skoda приоткрыла дизайн обновленной Octavia
Рестайлинговым лифтбеку и универсалу обещан «изысканный вид спереди»
11 января 2024, 11:57
Как изменится дизайн Skoda Octavia в 2024 году: новое изображение
Премьера обновленной Skoda Octavia ожидается в самое ближайшее время
6 января 2024, 9:00
Skoda анонсировала премьеру обновлённой Octavia
Рестайлинговая модель дебютирует в 2024 году
В России продают «другую» Skoda Octavia за 3 миллиона рублей
Лифтбек со слегка удлиненной колесной базой производят в Китае
25 июля 2023, 13:07
Новости
Мария Руцкая
18 мая 2023, 14:31
В России появилась Skoda Octavia 2023 года: сколько она стоит
Лифтбек давно не продается официально — его приходится возить параллельным импортом
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