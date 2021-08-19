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Новости
Пожар на складе комплектующих Skoda сорвал планы по сборке Octavia
Из-за ЧП автопроизводитель не выпустит 16 тысяч машин на заводе в Млада-Болеславе
Новости
Как дорожала Skoda Octavia: данные за десять лет
Новости
Блогер разобрал новую Skoda Octavia и оценил её «европейское качество»
Новости
В России подорожали бестселлеры Skoda. Одна модель прибавила 52 тысячи рублей
19 августа 2021, 15:39
Skoda восстановила Octavia RS десятилетней давности. Это самый быстрый автомобиль в истории марки
В 2011 году лифтбек установил рекорд, разогнавшись до 366 километров в час
У российской Skoda Octavia появилась новая базовая версия
Компания открыла прием заказов на лифтбеки с 1.6 MPI и «механикой»
5 июля 2021, 10:55
Новости
Алексей Носаченко
13 июня 2021, 22:22
Китайцы начали продажи стильного универсала вдвое дешевле Octavia
Совместное предприятие GM-SAIC раскрыло цены на двухобъёмный Baojun Valli
30 мая 2021, 15:30
Видео: новая Skoda Octavia сразилась в дрэге с BMW 1-Series и VW Golf
Немецкие пятидверки померились силами на влажном асфальте
9 апреля 2021, 12:11
Skoda Octavia впервые получила спортивную версию Sportline
Исполнение заняло нишу между комплектацией Style и «топовой» RS
31 марта 2021, 13:54
Российская Skoda Octavia обзавелась новыми моторами
Объявлены цены на модель с базовым двигателем 1.6 и топовым 2,0-литровым турбомотором
25 марта 2021, 12:34
Skoda Kushaq и универсал Octavia не доберутся до России. И вот почему
Глава российского офиса Skoda официально подтвердил, что модели не привезут
16 марта 2021, 13:25
В России отзывают Skoda Octavia из-за ошибки ПО
В ремонт направят 685 автомобилей, проданных в России с 2014 по 2016 год
9 марта 2021, 16:30
Skoda представила удлиненную Octavia Pro
Модель с увеличенной базой ориентирована на китайский рынок
Skoda возобновит выдачу новых Octavia россиянам
Задержка была вызвана проблемами с ЭРА-ГЛОНАСС
20 февраля 2021, 12:23
Новости
Мария Руцкая
8 февраля 2021, 10:36
В России приостановили выдачу новых Skoda Octavia
Клиенты, которые внесли полную предоплату еще в январе, до сих пор не получили свои автомобили
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