Skoda Superb

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Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России
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Skoda возвращает дизель на рынок Индии
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Лифтбек Skoda Superb нового поколения стал подзаряжаемым гибридом
Новости
Skoda Superb обзавелась «спортивной» версией Sportline
20 сентября 2023, 13:52
Новые Skoda Superb и Kodiaq испытали арктическим холодом
Обе модели будут представлены до конца осени
5 сентября 2023, 13:31
Skoda показала лифтбек Superb нового поколения
Официальный дебют модели запланирован на ноябрь
29 августа 2023, 16:49
Skoda показала салоны новых Kodiaq и Superb
Премьера обеих моделей запланирована на осень
21 июля 2023, 16:15
Каким будет новый Skoda Superb: моторы и оснащение
Четвертое поколение может стать последней неэлектрической итерацией фламгана чешской марки
22 мая 2023, 10:39
В России появилась Skoda Superb китайской сборки
Лифтбек Skoda Superb 2023 года выпуска оценили в 3,85 миллиона рублей
12 мая 2023, 11:03
Новые Skoda Superb и Kodiaq проходят зимние тесты перед премьерой
Новинки Skoda тестируют в зимних условиях за Полярным кругом
4 мая 2023, 16:01
Skoda показала на видео Superb четвертого поколения
На тизере новые Superb и Superb Combi соседствуют с предшественниками, включая классику из 1930-х годов
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