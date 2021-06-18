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Skoda подняла цены на два автомобиля, доступных в России
Первое подорожание машин чешской марки в 2022 году не коснулось большей части модельного ряда
Новости
Автомобили Skoda подорожали в России на 118-239 тысяч рублей
Новости
Новый Skoda Superb сфотографировали во время дорожных тестов
Новости
В России второй раз за месяц подорожали автомобили Skoda
18 июня 2021, 12:13
Популярные в России Skoda прибавили в цене более 100 тысяч рублей
До этого чешская марка поднимала стоимость автомобилей в России всего месяц назад
Российский Skoda Superb обзавёлся мощными моторами и полным приводом
В моторной гамме модели теперь четыре двигателя
21 сентября 2020, 15:37
Новости
Мария Руцкая
11 марта 2020, 18:15
В России отзывают почти 6 тысяч автомобилей Skoda
Под сервисную кампанию попали модели Superb второго поколения
Skoda Superb
Чугунный мост: итоги длительного теста Skoda Superb SportLine
23 октября 2019, 8:30
Тест-драйв
Антон Ширяев
8 октября 2019, 12:33
Skoda назвала российские цены на обновленный Superb
Начальная цена модели превысила отметку в два миллиона рублей
18 сентября 2019, 19:05
Skoda запустила производство первого гибрида
С конвейера марки в Чехии сошел первый Superb iV
Skoda Superb SportLine
Потенциальная энергия: месяц на очень быстрой Шкоде
19 августа 2019, 8:30
Тест-драйв
Антон Ширяев
20 июня 2019, 15:32
В российских «Шкодах» нашли дефект
Росстандарт объявил об отзыве Octavia, Superb и Kodiaq в России
23 мая 2019, 20:16
Skoda представила обновленный Superb
В линейке модели впервые появился подключаемый гибрид и вседорожная версия Scout
Обновленный Skoda Superb получит вседорожную версию
Впервые в линейке модели появится модификация Scout
20 мая 2019, 14:29
Новости
Алексей Носаченко
14 мая 2019, 10:35
Обновленный Skoda Superb получит матричные фары
В оснащение модели войдет полностью светодиодное освещение
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