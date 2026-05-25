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Золото перекупа: «Автостат» перечислил бестселлеры «серого» авторынка России
Новости
Skoda возвращает дизель на рынок Индии
Новости
Лифтбек Skoda Superb нового поколения стал подзаряжаемым гибридом
Новости
Skoda Superb обзавелась «спортивной» версией Sportline
3 ноября 2023, 10:05
Представлен Skoda Superb нового поколения
Модель традиционно будет продаваться в двух типах кузова — универсал и лифтбек
Салон Skoda Superb четвертого поколения показали на новых изображениях
Премьера «четвертого» Skoda Superb состоится 2 ноября
31 октября 2023, 15:05
Новости
Лиза Будрина
25 октября 2023, 15:29
Дизайн нового Skoda Superb раскрыли на скетчах
Флагман заметно вырастет в габаритах по сравнению с предшественником
20 сентября 2023, 13:52
Новые Skoda Superb и Kodiaq испытали арктическим холодом
Обе модели будут представлены до конца осени
5 сентября 2023, 13:31
Skoda показала лифтбек Superb нового поколения
Официальный дебют модели запланирован на ноябрь
29 августа 2023, 16:49
Skoda показала салоны новых Kodiaq и Superb
Премьера обеих моделей запланирована на осень
21 июля 2023, 16:15
Каким будет новый Skoda Superb: моторы и оснащение
Четвертое поколение может стать последней неэлектрической итерацией фламгана чешской марки
22 мая 2023, 10:39
В России появилась Skoda Superb китайской сборки
Лифтбек Skoda Superb 2023 года выпуска оценили в 3,85 миллиона рублей
12 мая 2023, 11:03
Новые Skoda Superb и Kodiaq проходят зимние тесты перед премьерой
Новинки Skoda тестируют в зимних условиях за Полярным кругом
Skoda отметила коронацию Карла III особым цветом своих автомобилей
Оттенок получил название Royal Green
7 мая 2023, 9:30
Новости
Александр Пономарёв
4 мая 2023, 16:01
Skoda показала на видео Superb четвертого поколения
На тизере новые Superb и Superb Combi соседствуют с предшественниками, включая классику из 1930-х годов
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