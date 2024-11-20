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Миниатюрную Skoda с 280-сильным мотором продают по цене двух айфонов
Тюнингованная модель не может выезжать на дороги общего пользования
Новости
Самая компактная Skoda отправлена в отставку спустя год после премьеры
Новости
Skoda представила первый электромобиль
Новости
Студенты превратили Skoda Citigo в электрический багги
7 июня 2017, 19:17
Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
Компания откажется от модели из-за падения популярности таких машин
«Шкода» обновила компакт-кар Citigo второй раз за полгода
Компания подправила дизайн самой маленькой модели
9 февраля 2017, 16:10
Новости
Ефим Репин
Микролитражка Skoda
Разбираемся в жизнеспособности микроорганизма Skoda Citigo в России
21 марта 2012, 19:57
Тест-драйв
Дмитрий Кротов
"Шкода" добавила малолитражке Citigo еще две двери
Опубликована фотография пятидверного компакт-кара Skoda Citigo
30 января 2012, 17:11
Новости
28 сентября 2011, 14:47
Самая маленькая "Шкода" появится в России в 2012 году
Компания Skoda представила компактный городской автомобиль Citigo
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