Skoda Citigo

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Миниатюрную Skoda с 280-сильным мотором продают по цене двух айфонов
Тюнингованная модель не может выезжать на дороги общего пользования
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Самая компактная Skoda отправлена в отставку спустя год после премьеры
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Skoda представила первый электромобиль
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Студенты превратили Skoda Citigo в электрический багги
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