Citigo

Skoda Citigo

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Самая компактная Skoda отправлена в отставку спустя год после премьеры
Skoda прекратила производство субкомпактных хэтчбеков Citigo
Новости
Skoda представила первый электромобиль
Новости
Студенты превратили Skoda Citigo в электрический багги
Новости
Skoda заменит компакт-кар Citigo кроссовером
9 февраля 2017, 16:10
«Шкода» обновила компакт-кар Citigo второй раз за полгода
Компания подправила дизайн самой маленькой модели
Микролитражка Skoda
Разбираемся в жизнеспособности микроорганизма Skoda Citigo в России
21 марта 2012, 20:57Тест-драйв
Дмитрий Кротов
Новинки VW
Предпоказ новинок концерна Volkswagen
6 марта 2012, 14:47Без рубрики
30 января 2012, 18:11
"Шкода" добавила малолитражке Citigo еще две двери
Опубликована фотография пятидверного компакт-кара Skoda Citigo
Нахору!
Фотографии городского автомобиля Skoda Citigo
2 ноября 2011, 17:29Без рубрики
28 сентября 2011, 15:47
Самая маленькая "Шкода" появится в России в 2012 году
Компания Skoda представила компактный городской автомобиль Citigo

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