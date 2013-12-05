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Компания Suzuki рассекретила замену Alto и Splash
В Нью-Дели дебютировал компактный хэтчбек Suzuki Celerio
5 декабря 2013, 21:53
В Suzuki выбрали имя для нового компакт-кара
Глобальный хэтчбек Suzuki появится в 2014 году
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