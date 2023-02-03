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В России начались продажи хэтчбека Suzuki по цене Lada Vesta
Неофициальный модельный ряд японской марки в РФ пополнился еще одним крошечным хэтчбеком
6 февраля 2014, 20:12
Компания Suzuki рассекретила замену Alto и Splash
В Нью-Дели дебютировал компактный хэтчбек Suzuki Celerio
В Suzuki выбрали имя для нового компакт-кара
Глобальный хэтчбек Suzuki появится в 2014 году
5 декабря 2013, 20:53
Новости
Ярослав Гронский
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