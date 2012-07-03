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Suzuki начала продавать в России обновленный компакт-кар Splash
Цены на хэтчбек начинаются от 515,5 тысячи рублей
15 июня 2012, 19:39
Suzuki освежила компакт-кар Splash
Хэтчбек получил косметические изменения внешности и новые материалы отделки салона
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