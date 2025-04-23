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Suzuki SX4
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В России отзывают почти четыре тысячи Suzuki из-за проблем с тормозами
В сервисные центры приглашают владельцев SX4 и Vitara
Новости
Suzuki SX4 для России лишится атмосферного мотора
Новости
Suzuki рассказала о новом S-Cross для России
Новости
Новый Suzuki SX4 сменил название и дизайн
23 ноября 2021, 16:33
Кроссовер Suzuki SX4 следующего поколения: новые фотографии
Премьера модели пройдет 25 ноября в онлайн-формате
Внешность Suzuki SX4 нового поколения рассекретили до премьеры
Официально модель третьей генерации покажут уже совсем скоро – 25 ноября 2021 года
15 ноября 2021, 14:35
Новости
Мария Руцкая
12 ноября 2021, 10:26
Suzuki поделилась изображением новинки: вероятно, это SX4 следующего поколения
На единственном пока тизерном снимке запечатлена передняя оптика автомобиля
3 сентября 2021, 15:35
Suzuki снова подняла цены в России. Подорожали два автомобиля
Цена двух моделей японской марки выросла на 0,9-1,3 процента
30 мая 2019, 14:20
Suzuki SX4 обзавелся спецверсией для путешествий
Главной особенностью салона кроссовера стала акустика Pioneer
5 августа 2016, 14:10
Стали известны комплектации обновленного Suzuki SX4 для России
Российские продажи кроссовера стартуют в октябре
25 июля 2016, 18:55
Обновленный Suzuki SX4 доберется до России в октябре
Кроссовер получит новый 1,4-литровый турбомотор семейства BoosterJet
20 июля 2016, 12:24
Кроссовер Suzuki SX4 лишился атмосферного двигателя
Обновленный SX4 получил два новых турбомотора
11 февраля 2016, 19:19
Suzuki обновит кроссовер SX4 в марте
Появились первые изображения рестайлинговой модели
Компания Suzuki удешевила в России кроссовер SX4
Вседорожник сделали дешевле на 20-30 тысяч рублей
27 ноября 2013, 17:23
Новости
Ярослав Гронский
1 ноября 2013, 18:39
Объявлены рублевые цены на кроссовер Suzuki SX4
Модель будет доступна в трех версиях и с одним двигателем
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