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Дальний родственник RAV4: представлен Suzuki Across на платформе Toyota
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Придуман легкий способ превратить Suzuki Jimny в Toyota Land Cruiser
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1 июня 2025, 14:32
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27 апреля 2025, 15:15
Компактвэн Suzuki обрел шесть аирбэгов, но остался дешевле «Гранты»
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