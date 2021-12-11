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Новости
Suzuki займется разработкой летающих электрокаров
В качестве одного из потенциальных рынков рассматривается Индия
Новости
Автомобили Suzuki прибавили в цене до 280 тысяч рублей
Новости
Toyota и Suzuki готовят конкурента Hyundai Creta
Новости
Завод Suzuki перестал выпускать автомобили для России
4 марта, 9:39
Ввезенных в Россию автомобилей Suzuki хватит на 2-3 месяца
Пока российское подразделение работает в прежнем режиме
Suzuki начала продажи нового хэтчбека по цене Volkswagen Polo
«Бюджетник» Suzuki Baleno всесторонне обновлен во второй раз
26 февраля, 18:18
Новости
Сергей Ильин
16 февраля, 13:38
Suzuki и Toyota готовят шесть дешевых электрокаров, которые станут глобальными
Пока известны три рынка сбыта – Индия, Япония и Европа
10 февраля, 14:34
Suzuki и Toyota выпустят доступный кроссовер крупнее Hyundai Creta
Новинку планируют поставить на конвейер в Индии
16 января, 20:40
На автосалоне в Токио показали пятидверный Suzuki Jimny
Японские студенты создали длиннобазный вездеход раньше Suzuki
15 января, 14:00
Suzuki рассказала о новом S-Cross для России
Кроссовер выйдет на российский рынок до конца года
14 января, 17:59
Видео: Lada Niva сразилась на бездорожье с Renault Duster и Suzuki Jimny
Автомобилям предстояло выполнить множество упражнений, за которые транспортным средствам начисляли баллы
Поддельный G-ваген
Видео: кто и как делает в Дубае поддельные Гелендвагены из Suzuki, сколько это стоит и что из этого получается?
11 декабря 2021, 8:00
Лаборатория
Редакция «Мотора»
6 декабря 2021, 13:05
Suzuki подняла цены на все автомобили в России
Vitara, Jimny и SX4 получили прибавку к стоимости в размере 30-50 тысяч рублей
Водителя Suzuki оштрафовали за езду на шине вместо сиденья. Видео
Ремня безопасности в салоне тоже не было, что ожидаемо
6 декабря 2021, 11:54
Новости
Мария Руцкая
3 декабря 2021, 17:45
Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится: новые подробности
Проект наконец получил зеленый свет, сообщают инсайдеры
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