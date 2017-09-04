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Новости
Раскрыта внешность обновленного хэтчбека Suzuki Swift
Снимки рестайлинговой пятидверки «утекли» из фирменного каталога
Новости
Suzuki Swift «нарядили» в экстремальный обвес
Новости
Японцы построили Suzuki Swift с водительским креслом по центру
Новости
Suzuki Swift Sport: 970 килограммов и турбированный 1.4
4 сентября 2017, 19:45
«Заряженный» Suzuki Swift сменил атмосферник на турбомотор
Хот-хэтч будет оснащаться двигателем объемом 1,4 литра
Suzuki «зарядит» хэтчбек Swift
Компания показала новый хот-хэтч с турбомотором
24 июля 2017, 15:41
Новости
Ефим Репин
7 марта 2017, 17:58
Suzuki Swift стал на 120 килограммов легче
Компактный хэтчбек Suzuki будет предлагаться с передним и полным приводом
27 декабря 2016, 9:58
Представлен новый Suzuki Swift
Хэтчбек получил турбомотор и гибридную модификацию
23 декабря 2016, 13:59
Названы характеристики нового Suzuki Swift
У хэтчбека будет литровый турбомотор и гибридная версия
8 декабря 2016, 13:11
Дизайн нового Suzuki Swift раскрыли в Сети
«Свифт» получит полностью новую переднюю часть кузова
31 мая 2016, 11:30
Следующий Suzuki Swift получит мотор самой мощной «Витары»
Хэтчбек Suzuki Swift Sport оснастят 1,4-литровой «турбочетверкой»
18 марта 2016, 11:28
В Сети показали дизайн нового Suzuki Swift
Продажи хэтчбека начнутся в 2017 году
9 октября 2013, 17:41
Компания Suzuki привезла в Россию полноприводный Swift
"Свифт" с полным приводом оснащается 94-сильным двигателем 1.2
Хэтчбек Suzuki Swift подорожал после обновления
В России обновленный Swift стал дороже на 42 тысячи рублей
7 октября 2013, 22:03
Новости
Ярослав Гронский
12 июля 2013, 17:28
Suzuki обновила хэтчбек Swift
Хэтчбек Swift обзавелся светодиодными фонарями дневного света
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