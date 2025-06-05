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Выпуск популярного Suzuki остановили из-за Китая
Производство обещают возобновить в середине июня
Новости
Suzuki попрощалась с хэтчбеком Swift Sport спецверсией
Новости
Представлен бюджетный седан на базе Suzuki Swift, который стоит как Lada Vesta
Новости
Некогда популярный в России Suzuki Swift сменил поколение в Индии
6 декабря 2023, 16:28
Suzuki Swift сменил поколение, получил новый мотор и стал технологичнее
Компактный автомобиль шагнул в седьмую генерацию (или четвертую, если считать с 2004 года)
Каким будет Suzuki Swift нового поколения: подробности
Модель дебютировала в статусе концепта, но он выглядит максимально приближенным к серии
7 ноября 2023, 10:21
Новости
Мария Руцкая
26 октября 2023, 17:57
Электрический кроссовер Suzuki eVX стал ближе к конвейеру
Вседорожник получит полный привод и сможет проезжать на одной зарядке до 500 километров
3 октября 2023, 15:30
Suzuki раскрыла внешность Swift нового поколения
Супермини дебютирует уже в октябре, но пока в виде концепта
18 ноября 2022, 9:35
В Россию вернулся Suzuki Swift: сколько он стоит
Параллельный импорт позволил дилерам привезти в Россию недорогие иномарки
11 мая 2020, 19:27
Раскрыта внешность обновленного хэтчбека Suzuki Swift
Снимки рестайлинговой пятидверки «утекли» из фирменного каталога
10 декабря 2019, 18:11
Suzuki Swift «нарядили» в экстремальный обвес
На выставке в Таиланде марка показала шоу-кар Swift Extreme Concept
20 ноября 2018, 15:14
Японцы построили Suzuki Swift с водительским креслом по центру
Хэтчбек подготовила японская фирма HKS для гонок time-attack
13 сентября 2017, 12:05
Suzuki Swift Sport: 970 килограммов и турбированный 1.4
Компания Suzuki привезла во Франкфурт компактный хот-хэтч
«Заряженный» Suzuki Swift сменил атмосферник на турбомотор
Хот-хэтч будет оснащаться двигателем объемом 1,4 литра
4 сентября 2017, 19:45
Новости
Алексей Носаченко
24 июля 2017, 15:41
Suzuki «зарядит» хэтчбек Swift
Компания показала новый хот-хэтч с турбомотором
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