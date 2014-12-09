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Компания Suzuki прекратила выпуск двух моделей
С конвейера сняли внедорожник Grand Vitara и седан Kizashi
6 декабря 2013, 17:57
Suzuki откажется от модели Kizashi
В Suzuki назвали седан Kizashi "очень неудачным автомобилем"
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