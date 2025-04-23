Suzuki Vitara

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В России отзывают почти четыре тысячи Suzuki из-за проблем с тормозами
В сервисные центры приглашают владельцев SX4 и Vitara
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Представлен первый электрический кроссовер Suzuki
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Видео: Suzuki Vitara удивила на «лосином тесте»
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В Россию привезли гибридные кроссоверы Suzuki Vitara
17 августа 2020, 15:09
Розовый барбимобиль британской знаменитости оказался никому не нужен
Suzuki Vitara в стиле Barbie прозвали «розовым уродцем»
14 мая 2020, 18:00
Toyota будет продавать перелицованный кроссовер Suzuki Vitara
На индийском рынке появится копия Suzuki Vitara Brezza под брендом Toyota
10 мая 2020, 14:14
Кроссовер Suzuki Vitara сменит поколение в октябре
Японские журналисты поделились подробностями о новом компактном внедорожнике Suzuki
Suzuki Vitara
Слишком много «но». Итоги длительного теста японского кроссовера
10 февраля 2020, 9:07Тест-драйв
Антон Ширяев
Антон Ширяев
15 декабря 2019, 21:21
В гамме Toyota появится бюджетный кроссовер длиной четыре метра
Новинка дебютирует в Индии в рамках коллаборации компаний Toyota и Suzuki
Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
9 декабря 2019, 10:09Тест-драйв
Антон Ширяев
Антон Ширяев
История «Витары»
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
6 мая 2019, 8:53Читальный зал
Алексей Олефиренко
Алексей Олефиренко
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