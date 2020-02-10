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Новости
Suzuki снова подняла цены в России. Подорожали два автомобиля
Цена двух моделей японской марки выросла на 0,9-1,3 процента
Новости
Розовый барбимобиль британской знаменитости оказался никому не нужен
Новости
Toyota будет продавать перелицованный кроссовер Suzuki Vitara
Новости
Кроссовер Suzuki Vitara сменит поколение в октябре
Suzuki Vitara
Слишком много «но». Итоги длительного теста японского кроссовера
10 февраля 2020, 9:07
Тест-драйв
Антон Ширяев
В гамме Toyota появится бюджетный кроссовер длиной четыре метра
Новинка дебютирует в Индии в рамках коллаборации компаний Toyota и Suzuki
15 декабря 2019, 21:21
Новости
Сергей Ильин
Suzuki Vitara
Месяц с самым жизнерадостным кроссовером сегмента
9 декабря 2019, 10:09
Тест-драйв
Антон Ширяев
Chery Tiggo 7, Hyundai Creta или Suzuki Vitara?
Выбираем бюджетный кроссовер: Chery против Hyundai и Suzuki
5 ноября 2019, 9:16
Тест-драйв
Александр Тычинин
История «Витары»
Suzuki Vitara — история внедорожника, который покорил горы и города
6 мая 2019, 8:53
Читальный зал
Алексей Олефиренко
Обновленная Suzuki Vitara
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
26 марта 2019, 9:39
Тест-драйв
Ефим Репин
20 февраля 2019, 15:24
До России добралась обновленная Suzuki Vitara и подорожала
Кроссовер стал дороже на 30-60 тысяч рублей
3 августа 2018, 13:12
Стали известны сроки появления в России обновленного Suzuki Vitara
Старт продаж кроссовера запланирован на ноябрь текущего года
31 июля 2018, 16:09
Кроссовер Suzuki Vitara обновился и попрощался с «атмосферником»
Японский производитель представил рестайлинговую модель вседорожника
Компания Suzuki привезла в Россию юбилейную версию Vitara
Всего построят 30 особых автомобилей
20 марта 2018, 18:53
Новости
Алексей Носаченко
Доступный «спорт»
Тест VW Polo GT и Suzuki Vitara S — «спортивных» версий обычных машин
14 октября 2016, 11:24
Тест-драйв
Денис Гусев
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