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На автосалоне в Токио показали пятидверный Suzuki Jimny
Японские студенты создали длиннобазный вездеход раньше Suzuki
Новости
Видео: Lada Niva сразилась на бездорожье с Renault Duster и Suzuki Jimny
Лаборатория
Поддельный G-ваген
Новости
Водителя Suzuki оштрафовали за езду на шине вместо сиденья. Видео
3 декабря 2021, 17:45
Пятидверный Suzuki Jimny все-таки появится: новые подробности
Проект наконец получил зеленый свет, сообщают инсайдеры
Renault Duster и Suzuki Jimny
Ситуация: раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо... Или нет?
1 декабря 2021, 8:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
20 ноября 2021, 20:40
Suzuki Jimny превратили в очень проходимый грузовичок
Старенький вездеход поможет фермерам в новом амплуа
3 ноября 2021, 17:35
Посмотрите на экстремальный Suzuki Jimny с 400-миллиметровым клиренсом
Компактный Jimny-вездеход выпустят всего в 12 экземплярах
27 октября 2021, 18:12
Видео: спасение раритетного Suzuki Jimny из горного плена, в котором внедорожник провел полвека
Застрявший автомобиль эвакуировали с помощью экстремального Jeep Cherokee
17 июня 2021, 11:18
У новых Suzuki Jimny для России нашли сразу два дефекта
В ремонт направят 5714 внедорожников, проданных в стране с 17 июня 2019 года по 27 февраля 2021-го
16 июня 2021, 11:42
Посмотрите на Suzuki Jimny, превращенный в маленький «Гелик»
Ателье Liberty Walk в очередной раз подчеркнуло сходство «квадратных» форм Jimny и G-Class
26 мая 2021, 11:19
Suzuki Jimny подорожал в России второй раз за месяц
Цена модели во всех комплектациях увеличилась на 30 тысяч рублей
18 мая 2021, 11:38
Suzuki Jimny станет пятидверным «мягким» гибридом
Новая модификация японского внедорожника появится в 2022 году
Suzuki Jimny стал длиннее: первые фотографии
В Индии сфотографировали длиннобазную версию внедорожника, которая будет продаваться и за пределами страны
16 марта 2021, 16:35
Новости
Лиза Будрина
9 сентября 2020, 15:55
Suzuki Jimny вернулся в Европу. Теперь это фургон
Модель убрали из пассажирской линейки из-за новых экологических норм
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