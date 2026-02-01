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Suzuki Jimny
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Придуман легкий способ превратить Suzuki Jimny в Toyota Land Cruiser
Новости
Посмотрите на уникальный шестиколесный Suzuki Jimny, который можно купить
Новости
Suzuki остановила продажи пятидверных Jimny из-за бешеного спроса
Новости
В Японии будет продаваться Suzuki Jimny индийской сборки
25 декабря 2024, 20:24
Suzuki Jimny подготовили к покорению экстремального бездорожья
Компания Lustre представит на Токийском автосалоне модифицированный Jimny CODE19
Пятидверный Suzuki Jimny
Превратит ли длинная база машину-игрушку в полноценный автомобиль?
26 июля 2024, 7:00
Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
10 июля 2024, 11:19
Для европейцев подготовили 900 «прощальных» Suzuki Jimny
Спецсерию Jimny продают со слоганом «I’ll be back», а значит модель исчезнет из европейской линейки лишь на время
27 июня 2024, 16:42
Suzuki Jimny станет гибридным
О возможной электрификации легендарного японского внедорожника сообщили австралийские СМИ
30 декабря 2023, 23:23
В Японии стилизовали Suzuki Jimny под легенды Renault и Lancia
Рамный вездеход замаскировали под раллийные супермашины
15 октября 2023, 9:30
Видео: культовый «горячий хэтчбек» устроил гонку с легендарным внедорожником
Соперником 205 GTI стали сразу два Jimny
2 июня 2023, 18:30
Suzuki Jimny превратили в очень дорогой и роскошный внедорожник
Машина в тюнинге Twisted Automotive подорожала в два раза
31 мая 2023, 18:54
В Россию привезли партию внедорожников Suzuki Jimny
У российского дилера появились Suzuki Jimny японской и индийской сборки
16 апреля 2023, 12:00
Посмотрите на изнурительно медленный дрэг-рейсинг
Это своего рода анти-гонка
Внедорожник Suzuki Jimny получил портальные мосты
Теперь он ещё больше похож на «Гелендваген»
15 апреля 2023, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
3 марта 2023, 18:34
Suzuki выпустит 300 внедорожников Jimny с ретро-дизайном и «механикой»
Специальную серию Suzuki Jimny Heritage отличают спортивные полосы на кузове
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