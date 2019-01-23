Porsche рассказала о самых громких машинах в своей истории

Одними из самых громких машин Porsche назвали 911 SC Safari, 911 RSR, 928 Trigema, 804 Formel 1 и 911 Carrera RSR Turbo 2.1. Последняя оснащена 2,14-литровым «оппозитником» мощностью около 500 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой механической трансмиссией. Всего компания построила четыре экземпляра 911 RSR Turbo.
Видео: Porsche
До этого в роликах серии Топ-5 компания рассказала об особенностях интерьера нового Porsche 911, самых известных обивках сидений спорткаров, о секретных прототипах, самых быстрых спорткарах, самых дорогих аукционных моделях, любимых моделях Вольфганга Порше, лучших спорткарах с воздушным охлаждением, машинах с самым быстрым разгоном, а также о самых легких и самых важных машинах в истории марки.