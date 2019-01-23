В очередном эпизоде серии Top 5 компания Porsche рассказала о самых громких машинах в своей истории. Чтобы выяснить это, ведущий Жан Пьер Крамер и маркетолог Porsche Бенджамин Марьянак отправились в музей марки в Цуффенхаузене, взяв с собой измеритель уровня шума.