Porsche рассказала об особенностях салона нового 911

О салоне спорткара рассказал директор по дизайну интерьеров Porsche Иво ван Хултен. Он отметил ориентированную на водителя концепцию организации пространства, аналоговый тахометр и декоративные панели, которые могут быть выполнены из алюминия, дерева или углепластика. По его словам, дизайнеры хотели показать, что черты классических 911-х можно перенести и в современные автомобили, «пересказав» их с учетом развивающихся технологи и возможностей производства.