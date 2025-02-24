MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спроса

MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спросаCooper и Aceman собирались выпускать в Оксфорде
В MINI отметили, что причиной такого решения стала «неопределенность, с которой столкнулась отрасль». Продажи электрокаров оказались ниже, чем прогнозировали в компании.
При этом в расширение британского предприятия уже вложено более 600 миллионов фунтов стерлингов (более 66 миллиардов рублей). Производство «батарейных» Cooper и Aceman должно было стартовать в следующем году, а в начале следующего десятилетия MINI планировала стать полностью электрической маркой.
Учитывая рыночные обстоятельства, стратегию по «озеленению» решили пересмотреть. Даже новейшие электрокары MINI приходится продавать с большими скидками и ставить производство на паузу, чтобы избежать затоваривания. И это при том, что линейка была обновлена совсем недавно.
Слабые продажи электрокаров вынудили MINI отказаться от проекта электрического кабриолета. Компания решила не тратить ресурсы на нишевую модель на фоне проблем с рентабельностью производства электромобилей начального уровня.