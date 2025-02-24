MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спроса

В MINI отметили, что причиной такого решения стала «неопределенность, с которой столкнулась отрасль». Продажи электрокаров оказались ниже, чем прогнозировали в компании.

При этом в расширение британского предприятия уже вложено более 600 миллионов фунтов стерлингов (более 66 миллиардов рублей). Производство «батарейных» Cooper и Aceman должно было стартовать в следующем году, а в начале следующего десятилетия MINI планировала стать полностью электрической маркой.