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Опубликовано 24 февраля 2025, 13:15
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MINI меняет планы по производству электрокаров из-за плохого спроса

Cooper и Aceman собирались выпускать в Оксфорде
MINI передумала выпускать электрокары в Великобритании. Принадлежащая BMW марка пересмотрела планы по производству электрических хэтчбека Cooper и кроссовера Aceman, пишет Reuters. Их собирались поставить на конвейер завода в Оскофорде, в который MINI вложила немалые средства. Однако рынок внес свои коррективы: из-за слабого спроса старт производства электрокаров откладывается на неопределенный срок.
MINI Aceman
MINI Aceman
© MINI
Мария Руцкая

В MINI отметили, что причиной такого решения стала «неопределенность, с которой столкнулась отрасль». Продажи электрокаров оказались ниже, чем прогнозировали в компании.

При этом в расширение британского предприятия уже вложено более 600 миллионов фунтов стерлингов (более 66 миллиардов рублей). Производство «батарейных» Cooper и Aceman должно было стартовать в следующем году, а в начале следующего десятилетия MINI планировала стать полностью электрической маркой.

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Учитывая рыночные обстоятельства, стратегию по «озеленению» решили пересмотреть. Даже новейшие электрокары MINI приходится продавать с большими скидками и ставить производство на паузу, чтобы избежать затоваривания. И это при том, что линейка была обновлена совсем недавно.

Слабые продажи электрокаров вынудили MINI отказаться от проекта электрического кабриолета. Компания решила не тратить ресурсы на нишевую модель на фоне проблем с рентабельностью производства электромобилей начального уровня.