Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota

Toyota Highlander
Одна из самых интересных премьер прошедшей недели, по крайней мере для российского рынка. Вседорожник четвертого поколения перешел на модульную архитектуру TNGA-K, стал больше и просторнее, а также первым среди моделей японского бренда обзавелся новой гибридной силовой установкой на базе 2,5-литровой «четверки». Все остальные подробности можно узнать из нашей новости.
Subaru Outback
Универсал шестого поколения теперь построен на глобальной модульной платформе Subaru: за счет этого вся конструкция машины стала жестче, а безопасность пассажиров при ДТП значительно выросла. Одними из самых заметных изменений «Аутбэка» стало появление 264-сильного турбомотора 2.4 и вертикального 11,6-дюймового сенсорного планшета на центральной консоли, с которого управления все функции автомобиля. Более подробно о новинке здесь.
Mercedes-Benz GLS
Еще одна большая во всех смыслах новинка этой недели – флагманский внедорожник GLS нового поколения. Автомобиль значительно вырос в размерах (габаритная длина и колесная база увеличилась до 5,2 и 3,1 метра соответственно), стал просторнее (на третий ряд теперь поместятся люди ростом до 1,94 метра), обзавелся мультимедийным комплексом MBUX, «прыгающей» гидропневматической подвеской и специальным режимом «автомойки». Очень много фотографий машины и подробную информацию можно найти здесь.
Mercedes-Benz GLB
Еще одна новинка от «Мерседеса», правда, пока концептуальная – компактный семиместный кроссовер GLB. 4,6-метровый вседорожник получил 224-сильный турбомотор, восьмиступенчатую трансмиссию с двумя сцеплениями и полный привод с многодисковой муфтой подключения задней оси. Серийный вариант, как ожидается, покажут осенью на автосалоне во Франкфурте. Затем машина должна будет пойти в продажу. Более подробно о кроссовере можно почитать тут.
Lexus LM
У «Лексуса» впервые в истории появился минивэн. Он построен на базе Toyota Alphard, но отличается от него внешностью и более роскошным интерьером. Сзади машина получила два отдельных кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также перегородку с электрохроматическим стеклом, в нижнюю часть которой встроен 26-дюймовый дисплей. Она разделяет пассажирскую часть салона от водителя. Про этот «почти лимузин» можно прочитать здесь.
P.S. Если вам вдруг этого показалось мало, то еще можно узнать про то, насколько сильно изменилась Hyundai Creta (спойлер: полностью), познакомиться с кроссовером Lincoln на базе «Фокуса», полюбоваться эксклюзивным спидстером Porsche 911, посмотреть на крошечный Hyundai Venue (на 23 сантиметра меньше «Креты»!) и поучаствовать в конкурсе «АвтоВАЗа», придумав названия новых «Лад».