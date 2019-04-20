Главное за неделю: два новых «Мерседеса», минивэн Lexus и большая брутальная Toyota

У «Лексуса» впервые в истории появился минивэн. Он построен на базе Toyota Alphard, но отличается от него внешностью и более роскошным интерьером. Сзади машина получила два отдельных кресла с подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а также перегородку с электрохроматическим стеклом, в нижнюю часть которой встроен 26-дюймовый дисплей. Она разделяет пассажирскую часть салона от водителя. Про этот «почти лимузин» можно прочитать здесь.