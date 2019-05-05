Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) – парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant. И если двухдверный вариант «Арсенала» уже можно рассмотреть во всех подробностях, то у кроссовера можно увидеть лишь детали кузова и интерьер.