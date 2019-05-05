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14:39

Парадный Aurus, суперкар Lada и новая BMW: главное за неделю

Пять главных новостей прошедшей недели

В этом материале мы собрали для вас пять главных новостей прошедшей недели. Только самые интересные и важные события, ничего лишнего: в рамках проекта «Кортеж» сделали двухдверку без крыши, большой «Рейндж Ровер» стал экономичнее, проект электрического суперкара Lada вернут к жизни, а у «Аcтонов» по-прежнему сохранится олдскульная «механика».

Aurus

На этой неделе марка Aurus показала сразу две новинки (одну, правда, частично) парадный кабриолет, который примет участие в параде Победы, и первые фотографии большого внедорожника под названием Komendant. И если двухдверный вариант «Арсенала» уже можно рассмотреть во всех подробностях, то у кроссовера можно увидеть лишь детали кузова и интерьер.

BMW 8 Series Gran Coupe

Компания BMW раскрыла первое изображение четырехдверной «восьмерки» с увеличенной колесной базой. Пока можно увидеть лишь силуэт новинки ее расскретят в конце июня.

Aston Martin Vantage

«Астон», судя по всему, не собирается отказываться от «механики» на своих автомобилях компания выпустила версию суперкара Vantage AMR с семиступенчатой трансмиссией Graziano, способной делать автоматические перегазовки при переключении вниз. До этого у 510-сильной модели был восьмидиапазонный «автомат» ZF.

Обновленный Range Rover

Во время майских праздников вышел обновленный Range Rover. Вседорожник получил рядную «шестерку» с электрическим нагнетателем агрегат будет предлагаться вместо прежнего компрессорного мотора V6. Новый 400-сильный двигатель теперь входит в состав «мягкой» гибридной силовой установки, потребляя около 9,3 литра топлива на «сотню».

Суперкар Lada

Российский инвестфонд собирается заняться созданием электрического суперкара с дизайном в стиле концепта Lada Raven. Деньги на выпуск автомобиля планируется собрать с помощью краудфандинга.

P.S.

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