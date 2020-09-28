Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто: самые интересные ролики месяца

Погоня
Компания Lamborghini сняла короткометражку с участием трех кроссоверов Urus: ярко-зеленый и оранжевый автомобили сначала соревнуются на треке, а потом на городских улицах и грунтовке. Там к ним присоединяется темно-серый Урус, за рулём которого оказывается женщина – бывшая профессиональная гонщица и мать соревнующихся брата и сестры.
Трактор на Ринге
Издание Auto Motor und Sport испытало на «Северной петле» Нюрбургринга 17-тонный трактор Claas Xerion 5000 VC, оснащенный 500-сильным (2600 Нм) дизельным двигателем объемом 12,8 литра. При этом трактор ехал по треку «задом наперед» — его кабина вместе с органами управления может разворачиваться на 180 градусов. Трассу он проехал за 24 минуты и 50,57 секунды.
Сальто
11 ноября состоится мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Как обычно, в картине будет множество автомобильных трюков: например, Land Rover Defender исполнит сальто, а Aston Martin DB5 с пулеметами — дрифт. И все это уже можно увидеть в этом трейлере.
Миссия невыполнима
Еще один небольшой ролик об очередном голливудском блокбастере — «Миссия невыполнима 7». В видео, опубликованном в твиттере Zach MacieI, Том Круз (как говорят, без каскадера) едет на мотоцикле по специальной рампе, а потом падает в пропасть с высоты 150 метров. Мотоцикл разбивается, а актер спускается вниз на парашюте. Утверждается, что Том Круз исполнил трюк трижды.
Трюкач
Компания Kia показала очередной промо-ролик, посвященный седану K5 . Если до этого в ролике было задействовано сразу три автомобиля (два из них прыгали с трамплинов навстречу друг другу, а еще один — дрифтил), то теперь машину заставили перевернуться в воздухе на 360 градусов в горизонтальной плоскости. Выглядит эффектно, а потом седан даже смог поехать дальше.
Лада для Боливии
Забавная реклама Lada 4x4 для рынка Боливии: местный дилер выпустил ролик про хорошо оснащенную версию внедорожника, оснащенную кондиционером, а также мультимедийной системой с сенсорным экраном и навигацией. По сюжету, сын на новой Ладе заезжает за отцом, взявшим в дорогу веер, магнитофон и бумажную карту. В ходе диалога сын убеждает родителя избавиться от каждого из предметов за ненадобностью.
Шакил и Тесла
Баскетболист Шакил О'Нил (его рост — 2,16 метра, а вес — 147 килограммов) однажды пытался втиснуться в двухместный Smart, и у него это даже получилось. Теперь он решил прокатиться Tesla Model S, но даже на пассажирское сиденье, где ему не мешал руль, ему удалось уместиться далеко не сразу.
Тяжелый дрэг
Дрэг-гонка двух пикапов: Ford F-150 с мотором 3.5 V6 и Ram 1500, оснащенный 5,7-литровой «восьмеркой». Казалось бы обычный скучный заезд на стандартные 402 метра, если бы не одно «но» — у каждого из автомобилей сзади был 2,5-тонный прицеп.
Яичница
Оказывается, на 6,2-литровом моторе HEMI V8 мощностью 717 лошадиных сил можно приготовить яичницу. Как это происходит можно увидеть в этом ролике.
Суперобгон
Британский гонщик Дэвид Питтард, управлявший купе BMW M6 GT3, за один круг Нюрбургринга, обогнал сразу 54 автомобиля. На это ему потребовалось восемь с половиной минут. По словам пилота, он всего лишь хотел побыстрее закончить тренировку, пока не начался дождь.