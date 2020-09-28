Том Круз падает в пропасть, трактор притворяется гонщиком, а машины исполняют сальто: самые интересные ролики месяца

Издание Auto Motor und Sport испытало на «Северной петле» Нюрбургринга 17-тонный трактор Claas Xerion 5000 VC, оснащенный 500-сильным (2600 Нм) дизельным двигателем объемом 12,8 литра. При этом трактор ехал по треку «задом наперед» — его кабина вместе с органами управления может разворачиваться на 180 градусов. Трассу он проехал за 24 минуты и 50,57 секунды.

Сальто

11 ноября состоится мировая премьера 25-го фильма о Джеймсе Бонде «Не время умирать». Как обычно, в картине будет множество автомобильных трюков: например, Land Rover Defender исполнит сальто, а Aston Martin DB5 с пулеметами — дрифт. И все это уже можно увидеть в этом трейлере.

Миссия невыполнима

Еще один небольшой ролик об очередном голливудском блокбастере — «Миссия невыполнима 7». В видео, опубликованном в твиттере Zach MacieI, Том Круз (как говорят, без каскадера) едет на мотоцикле по специальной рампе, а потом падает в пропасть с высоты 150 метров. Мотоцикл разбивается, а актер спускается вниз на парашюте. Утверждается, что Том Круз исполнил трюк трижды.

Трюкач