Читальный зал
Опубликовано 07 августа 2026, 16:34
3 мин.

Самые интересные материалы на Motor за прошедшую неделю

Motor назвал 10 самых интересных событий прошедшей недели. За прошедшую неделю российский авторынок удивил контрастами. Так, на продажу в нашей стране выставлен уникальный Rolls-Royce Cullinan за 190 млн рублей и доступный Honda WR-V за 1,4 млн рублей. Возрожденный «Руссо-Балт» анонсировал электрокар из нержавейки, а глава Башкирии изъял машины мэрии Уфы для нужд СВО. Кроме того стало известно, что Россию и Китай свяжет трансграничная канатная дорога.
Rolls-Royce с тюнингом Mansory
Rolls-Royce с тюнингом Mansory
© Mansory
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan от Mansory

На российском рынке появился уникальный Rolls-Royce Cullinan 2025 года в исполнении Fоrwаrd Еditiоn от ателье Mansory. Это самый дорогой серийный проект Mansory на базе Rolls-Royce, в России его предлагают за 190 млн рублей.

Rolls-Royce Cullinan от Mansory

© объявление в классифайде

Автомобиль выделяется карбоновым обвесом, форсированным до 710 л.с. двигателем V12 и отделкой салона с использованием сусального золота и 24-каратного напыления. Продавец называет его машиной для тех, кто хочет выделиться даже среди других владельцев «Роллс-Ройсов».

«Руссо-Балт» пообещал премиум-седан из нержавейки

Возрожденная дореволюционная марка «Руссо-Балт» анонсировала выход электрического премиум-седана мощностью 550 л.с. Главная особенность — кузов из нержавеющей стали. Дебют модели запланирован на 2027−2028 годы.

Автомобиль премиум-класса

© нейросеть

Это один из заявленных маркой перспективных проектов: ближе всего к производству электрический фургон Ф200 за 6,5 млн рублей, также ведется разработка кроссовера С55 и 12-местного микроавтобуса. Оригинальные «Руссо-Балты» выпускались в царской России с 1909 по 1918 год и считались одними из самых престижных машин своего времени.

Вспоминаем бурную историю «Южного порта"

Легендарный московский авторынок «Южный порт» планируется снести. На его месте построят многофункциональный бизнес-центр. Культовое для автомобилистов место изначально в СССР использовалось как площадка выдачи новых автомобилей.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

Авторынок «Южный порт» в Москве

© asley4/pastvu.com

В восьмидесятые и девяностые здесь развернулась торговля подержанными машинами и запчастями, а также расцвел криминал. Motor проследил историю легендарного авторынка и вспомнил ее основные вехи.

Honda WR-V: японский кроссовер за 1,4 млн рублей

Дилеры, специализирующиеся на поставках машин по альтернативному импорту, предложили россиянам компактный кроссовер Honda WR-V из Японии по цене от 1,4 млн рублей — дешевле не только многих китайских одноклассников, но и новых российских седанов.

Honda WR-V

© Honda

Автомобиль оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем (121 л.с.), вариатором и передним приводом. Дорожный просвет в 195 мм обеспечивает хорошую геометрическую проходимость. Машины поставляются по каналам параллельного импорта, преимущественно праворульные.

Родственник Toyota RAV4 из Китая

На российском «альтернативном» рынке также появился кроссовер Toyota Wildlander — китайская версия популярного RAV4 на платформе TNGA-K. Доступны бензиновая версия с 2,0-литровым мотором (171 л.с.) и полным приводом, а также гибрид с отдачей 196 л.с.

Toyota Wildlander

Toyota Wildlander

© Toyota

Цены варьируются в пределах от 3,7 млн рублей во Владивостоке до 3,9 млн рублей в Москве. Ранее Wildlander возглавил рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии J.D. Power.

Представительский Hyundai за 300 тысяч рублей

В российских классифайдах появились десятки объявлений о продаже седанов Hyundai XG по цене от 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей. Для автомобиля бизнес-класса цена выглядит весьма привлекательной.

Hyundai XG

© Hyundai

Этот редкий корейский автомобиль выпускался с 1998 по 2005 год и оснащался бензиновыми моторами V6 объемом 2,5 л и 3,0 л, которые способны легко пройти 500 тыс. км при должном уходе.

Глава Башкирии изъял автомобили мэрии Уфы для нужд СВО

Радий Хабиров распорядился передать автомобили администрации Уфы в зону специальной военной операции. Причиной стал скандал: выяснилось, что муниципальный автопарк за государственный счет использовался для перевозки судей Верховного суда республики.

Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class

© Mercedes-Benz

Глава республики назвал это недопустимым в ситуации, когда бюджетные средства остро необходимы для обеспечения военных нужд. Скандал развернулся на фоне информационной кампании против судебной системы Башкирии.

Канатная дорога из России в Китай

Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги в Амурской области между Благовещенском и Хэйхэ вышло на финальную стадию. Протяженность линии через реку Амур составит 970 метров.

Канатная дорога через Амур

Канатная дорога через Амур

© Синьхуа

Кабины вместимостью 110 пассажиров смогут преодолевать расстояние за 6−8 минут. Ожидается, что дорога начнет работу до конца 2026 года и сможет перевозить до 2,6 млн человек в год.

Какой внедорожник или кроссовер выбрать за 500 тыс. рублей

Журнал «За рулем» назвал несколько надежных вариантов полноприводных внедорожников до 500 тыс. рублей. Предпочтительными вариантами в этом бюджете являются доступный и ремонтопригодный Chevrolet Niva. Помимо доступной цены, к преимуществам отечественного внедорожника можно отнести наличие постоянного полного привода.

Suzuki Grand Vitara

© Suzuki

Еще один хороший вариант для покупки — Kia Sportage первого поколения. Это рамный автомобиль, требующий при покупке тщательной проверки, поскольку он часто страдает от коррозии. Те, кому необходим надежный автомобиль с постоянным полным приводом и блокировками, могут присмотреться к Suzuki Grand Vitara второго поколения. Издание подчеркивает, что за эти деньги можно рассчитывать на возрастные автомобили с большими пробегами, требующие вложений в восстановление.

Genesis GV90 получит двери как у Rolls-Royce

Корейский премиум-бренд Genesis готовит флагманский внедорожник GV90, который получит распашные двери, открывающиеся навстречу друг другу — как у Rolls-Royce. Это решение подчеркнет статус модели и обеспечит удобный доступ в салон.

Genesis GV90

Genesis GV90

© Carscoops

Новый GV90 займет место на вершине линейки бренда, превзойдя по статусу кроссовер GV80 и седан G90. Автомобиль будет построен на новой электрической платформе.

Источник:Motor
Автор:Михаил Лобачёв
Теги:
#Новость
#Suzuki
#Genesis
#Россия
#Авторынок
#Новинки
#Mansory
#Toyota
#Honda
  1. Motor.ru/
  2. Читальный зал/
  3. Самые интересные материалы на Motor за прошедшую неделю