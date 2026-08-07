Это один из заявленных маркой перспективных проектов: ближе всего к производству электрический фургон Ф200 за 6,5 млн рублей, также ведется разработка кроссовера С55 и 12-местного микроавтобуса. Оригинальные «Руссо-Балты» выпускались в царской России с 1909 по 1918 год и считались одними из самых престижных машин своего времени.

Вспоминаем бурную историю «Южного порта"

Легендарный московский авторынок «Южный порт» планируется снести. На его месте построят многофункциональный бизнес-центр. Культовое для автомобилистов место изначально в СССР использовалось как площадка выдачи новых автомобилей.