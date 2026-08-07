Самые интересные материалы на Motor за прошедшую неделю
Эксклюзивный Rolls-Royce Cullinan от Mansory
На российском рынке появился уникальный Rolls-Royce Cullinan 2025 года в исполнении Fоrwаrd Еditiоn от ателье Mansory. Это самый дорогой серийный проект Mansory на базе Rolls-Royce, в России его предлагают за 190 млн рублей.
Автомобиль выделяется карбоновым обвесом, форсированным до 710 л.с. двигателем V12 и отделкой салона с использованием сусального золота и 24-каратного напыления. Продавец называет его машиной для тех, кто хочет выделиться даже среди других владельцев «Роллс-Ройсов».
«Руссо-Балт» пообещал премиум-седан из нержавейки
Возрожденная дореволюционная марка «Руссо-Балт» анонсировала выход электрического премиум-седана мощностью 550 л.с. Главная особенность — кузов из нержавеющей стали. Дебют модели запланирован на 2027−2028 годы.
Это один из заявленных маркой перспективных проектов: ближе всего к производству электрический фургон Ф200 за 6,5 млн рублей, также ведется разработка кроссовера С55 и 12-местного микроавтобуса. Оригинальные «Руссо-Балты» выпускались в царской России с 1909 по 1918 год и считались одними из самых престижных машин своего времени.
Вспоминаем бурную историю «Южного порта"
Легендарный московский авторынок «Южный порт» планируется снести. На его месте построят многофункциональный бизнес-центр. Культовое для автомобилистов место изначально в СССР использовалось как площадка выдачи новых автомобилей.
я выбрал вместо рекламы.
В восьмидесятые и девяностые здесь развернулась торговля подержанными машинами и запчастями, а также расцвел криминал. Motor проследил историю легендарного авторынка и вспомнил ее основные вехи.
Honda WR-V: японский кроссовер за 1,4 млн рублей
Дилеры, специализирующиеся на поставках машин по альтернативному импорту, предложили россиянам компактный кроссовер Honda WR-V из Японии по цене от 1,4 млн рублей — дешевле не только многих китайских одноклассников, но и новых российских седанов.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым атмосферным двигателем (121 л.с.), вариатором и передним приводом. Дорожный просвет в 195 мм обеспечивает хорошую геометрическую проходимость. Машины поставляются по каналам параллельного импорта, преимущественно праворульные.
Родственник Toyota RAV4 из Китая
На российском «альтернативном» рынке также появился кроссовер Toyota Wildlander — китайская версия популярного RAV4 на платформе TNGA-K. Доступны бензиновая версия с 2,0-литровым мотором (171 л.с.) и полным приводом, а также гибрид с отдачей 196 л.с.
Цены варьируются в пределах от 3,7 млн рублей во Владивостоке до 3,9 млн рублей в Москве. Ранее Wildlander возглавил рейтинг самых надежных автомобилей Китая по версии J.D. Power.
Представительский Hyundai за 300 тысяч рублей
В российских классифайдах появились десятки объявлений о продаже седанов Hyundai XG по цене от 300 тыс. рублей до 600 тыс. рублей. Для автомобиля бизнес-класса цена выглядит весьма привлекательной.
Этот редкий корейский автомобиль выпускался с 1998 по 2005 год и оснащался бензиновыми моторами V6 объемом 2,5 л и 3,0 л, которые способны легко пройти 500 тыс. км при должном уходе.
Глава Башкирии изъял автомобили мэрии Уфы для нужд СВО
Радий Хабиров распорядился передать автомобили администрации Уфы в зону специальной военной операции. Причиной стал скандал: выяснилось, что муниципальный автопарк за государственный счет использовался для перевозки судей Верховного суда республики.
Глава республики назвал это недопустимым в ситуации, когда бюджетные средства остро необходимы для обеспечения военных нужд. Скандал развернулся на фоне информационной кампании против судебной системы Башкирии.
Канатная дорога из России в Китай
Строительство первой в мире трансграничной канатной дороги в Амурской области между Благовещенском и Хэйхэ вышло на финальную стадию. Протяженность линии через реку Амур составит 970 метров.
Кабины вместимостью 110 пассажиров смогут преодолевать расстояние за 6−8 минут. Ожидается, что дорога начнет работу до конца 2026 года и сможет перевозить до 2,6 млн человек в год.
Какой внедорожник или кроссовер выбрать за 500 тыс. рублей
Журнал «За рулем» назвал несколько надежных вариантов полноприводных внедорожников до 500 тыс. рублей. Предпочтительными вариантами в этом бюджете являются доступный и ремонтопригодный Chevrolet Niva. Помимо доступной цены, к преимуществам отечественного внедорожника можно отнести наличие постоянного полного привода.
Еще один хороший вариант для покупки — Kia Sportage первого поколения. Это рамный автомобиль, требующий при покупке тщательной проверки, поскольку он часто страдает от коррозии. Те, кому необходим надежный автомобиль с постоянным полным приводом и блокировками, могут присмотреться к Suzuki Grand Vitara второго поколения. Издание подчеркивает, что за эти деньги можно рассчитывать на возрастные автомобили с большими пробегами, требующие вложений в восстановление.
Genesis GV90 получит двери как у Rolls-Royce
Корейский премиум-бренд Genesis готовит флагманский внедорожник GV90, который получит распашные двери, открывающиеся навстречу друг другу — как у Rolls-Royce. Это решение подчеркнет статус модели и обеспечит удобный доступ в салон.
Новый GV90 займет место на вершине линейки бренда, превзойдя по статусу кроссовер GV80 и седан G90. Автомобиль будет построен на новой электрической платформе.