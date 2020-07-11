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Кроссовер Dodge Journey отправят на пенсию
Вслед за ним с производства снимают минивэн Grand Caravan
10 худших машин Америки
Издание Consumer Reports выбрало худшие автомобили 2017 года
10 марта 2017, 19:12
Селектор
Михаил Николаенко
В России отзовут минивэны Dodge Journey и Grand Caravan
Машины отправят в ремонт из-за дефекта блока зажигания
1 декабря 2015, 15:11
Новости
Ярослав Гронский
14 июля 2011, 0:45
Спрос на перелицованный Dodge Journey превысил ожидания "Фиата"
Fiat попросил Chrysler увеличить объемы производства кроссовера Freemont
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