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Dodge Durango лишился 6,4-литрового двигателя Hemi V8
Атмосферный мотор убрали из гаммы к 2025 модельному году
Новости
Представлен ещё один «прощальный» Dodge Durango с V8
Новости
Dodge возродит модель Stealth в виде кроссовера
Новости
Dodge выпустил новую спецверсию Durango с двигателем V8
5 сентября 2024, 14:16
Chrysler и Dodge выпустят новые кроссоверы в 2026 году
Обе модели встанут на конвейер завода в канадском Уинсоре
«Заряженные» Dodge стали участниками мотогонок
Американские модели представлены в чемпионате WSBK
3 марта 2024, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
14 января 2024, 23:23
В США продадут на аукционе угнанный Durango Hellcat с перебитым VIN
Кроссовер с небезупречной биографией пустят с молотка с дисконтом
10 января 2024, 13:11
Dodge Durango лишится двигателей V8
В течение года американская марка выпустит несколько кроссоверов прощальной серии Last Call
10 декабря 2023, 14:00
Ателье Hennessey устроило гонку 1000-сильного Dodge Durango и электропикапа Ford F-150
Это очередное противостояние двух типов силовой установки
20 августа 2023, 17:30
Видео: Cadillac Escalade V и Dodge Durango SRT Hellcat от Hennessey свели в гонке по прямой
Стандартный внедорожник сразился с доработанным
10 июня 2023, 19:30
Видео: BMW M4 Competition сразился в гонке с суперкроссовером Dodge Durango
Соперником стандартного купе стал доработанный вседорожник
14 марта 2023, 16:47
Владельцы 720-сильного Durango SRT Hellcat подали в суд на компанию Dodge
Компанию обвиняют в нечестном маркетинге, который подстегнул продажи и позволил повысить их стоимость
13 ноября 2022, 19:30
Dodge Durango SRT Hellcat и Cadillac Escalade V свели в дрэг-рейсинге
Дуэлянтами оказались экстремальные внедорожники
Американцы будут судиться с Dodge из-за 720-сильного Durango SRT Hellcat
Владельцы старых кроссоверов хотят заставить Dodge не выпускать модель, поскольку их машины станут менее ценными
18 августа 2022, 13:43
Новости
Алексей Носаченко
16 августа 2022, 15:51
Dodge вернул в строй самый мощный в мире кроссовер
В сентябре вновь откроется прием заказов на 720-сильный Durango SRT Hellcat
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