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Новости
Dodge Durango получил коллекционную версию Mopar ‘22
Основой для лимитированного кроссовера стало исполнение Durango R/T
Новости
Тираж самого мощного в мире кроссовера увеличили на треть
Новости
Производство самого мощного в мире кроссовера решили продлить
Новости
На самый мощный в мире кроссовер больше не принимают заказы
16 января 2021, 16:00
Самый мощный в мире кроссовер скоро перестанут выпускать
Dodge прекратит выпуск экстремального Durango Hellcat в июне
Самому мощному в мире кроссоверу добавят лошадиных сил
Американское ателье Hennessey взялось за Dodge Durango SRT Hellcat
17 октября 2020, 16:00
Новости
Александр Пономарёв
31 августа 2020, 1:11
720-сильный Dodge Durango оказался на треть дешевле Audi RS Q8
Компания Dodge раскрыла цены на обновлённое семейство Durango
27 июля 2020, 15:32
Dodge обновит Durango и Charger для полицейских погонь
Опубликовано первое изображение доработанных автомобилей
13 июля 2020, 16:29
Самый мощный кроссовер Dodge будут выпускать всего полгода
Тираж Durango SRT Hellcat составит около двух тысяч экземпляров
3 июля 2020, 11:04
Dodge Durango SRT Hellcat стал самым мощным кроссовером в мире
Такая версия у модели появилась впервые
3 февраля 2020, 11:18
Dodge показал на видео экстремальный кроссовер Durango SRT Hellcat
Его могут оснастить 717-сильным V8 с приводным нагнетателем
5 мая 2019, 11:06
Самый быстрый трехрядный кроссовер Америки оснастили 808-сильным двигателем
Концепт Dodge Durango SRT Pursuit примет участие в гонке Tire Rack One Lap of America
31 января 2019, 12:56
Dodge посвятил ролик для Super Bowl SRT-моделям и Mercedes-Benz
Компания рассказала о своих самых быстрых и мощных машинах
Dodge Durango стал полицейским перехватчиком
Машину оснастили усиленными тормозами и 5,7-литровым V8 HEMI
10 мая 2018, 16:30
Новости
Алексей Носаченко
11 апреля 2018, 17:32
Dodge «замаскировал» обычный Durango под «заряженную» версию
Модель получила новый стайлинг-пакет Rallye Appearance
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