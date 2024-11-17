Dodge Durango

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Dodge Durango лишился 6,4-литрового двигателя Hemi V8
Атмосферный мотор убрали из гаммы к 2025 модельному году
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Представлен ещё один «прощальный» Dodge Durango с V8
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Dodge возродит модель Stealth в виде кроссовера
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Dodge выпустил новую спецверсию Durango с двигателем V8
10 января 2024, 13:11
Dodge Durango лишится двигателей V8
В течение года американская марка выпустит несколько кроссоверов прощальной серии Last Call
10 декабря 2023, 14:00
Ателье Hennessey устроило гонку 1000-сильного Dodge Durango и электропикапа Ford F-150
Это очередное противостояние двух типов силовой установки
20 августа 2023, 17:30
Видео: Cadillac Escalade V и Dodge Durango SRT Hellcat от Hennessey свели в гонке по прямой
Стандартный внедорожник сразился с доработанным
10 июня 2023, 19:30
Видео: BMW M4 Competition сразился в гонке с суперкроссовером Dodge Durango
Соперником стандартного купе стал доработанный вседорожник
14 марта 2023, 16:47
Владельцы 720-сильного Durango SRT Hellcat подали в суд на компанию Dodge
Компанию обвиняют в нечестном маркетинге, который подстегнул продажи и позволил повысить их стоимость
13 ноября 2022, 19:30
Dodge Durango SRT Hellcat и Cadillac Escalade V свели в дрэг-рейсинге
Дуэлянтами оказались экстремальные внедорожники
16 августа 2022, 15:51
Dodge вернул в строй самый мощный в мире кроссовер
В сентябре вновь откроется прием заказов на 720-сильный Durango SRT Hellcat
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