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Кроссовер Dodge Journey отправят на пенсию
Вслед за ним с производства снимают минивэн Grand Caravan
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Dodge прекратит выпуск самой продаваемой модели
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Chrysler Pacifica и Dodge Grand Caravan получили юбилейные версии
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Минивэн из «Тачки на прокачку» оценили в 1400 долларов. Но ему снова нужна «прокачка»
5 августа 2011, 12:40
Концерн Chrysler отозвал 367 тысяч автомобилей
В минивэнах Chrysler и Dodge обнаружили неисправные подушки безопасности
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