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Dodge: самопроизвольные ускорения нового Charger — опция безопасности
В компании объяснили, что водителям не стоит пугаться необычной функции
Новости
Новый Dodge Charger провалился на рынке и лишится базовой версии
Новости
В США у дилеров обнаружили тысячи новых масл-каров Dodge с V8
Новости
Электрические Dodge перейдут на твердотельные батареи
27 августа 2024, 16:09
Первый взгляд на новый Dodge Charger для американских копов
И он полностью электрический
Электрокар Dodge Charger оказался в полтора раза дороже бензинового
Продажи начнутся с двухдверных версий, и даже они очень недешёвые
10 августа 2024, 23:23
Новости
Сергей Ильин
24 июня 2024, 18:18
Выпуск электрического Dodge Charger отложили
«Живая» премьера состоится как минимум через три месяца
8 мая 2024, 18:31
Культовый Dodge Charger Daytona пустят с молотка за 40 миллионов рублей
Представленный экземпляр выполнен в редчайшем сочетании цвета кузова и салона
15 апреля 2024, 11:51
Dodge выпустит «доступную» версию электрического Charger
Купе и лифтбеки с одним мотором выйдут на рынок через год
11 марта 2024, 10:30
Новый Dodge Charger оказался больше BMW X7 и тяжелее Cadillac Escalade
Электрический масл-кар отличился габаритами и солидной массой
6 марта 2024, 11:43
Представлен электрический Dodge Charger
679 сил, самые большие тормоза и подготовка к дрэг-рейсингу
2 марта 2024, 16:00
Dodge рассекретил дату дебюта электрического преемника Charger
Премьеру будет предварять цикл тизеров
13 января 2024, 9:00
Dodge впервые показал электрического преемника масл-кара Charger
Новинка похожа на снятый с производства масл-кар
Видео: дуэль 1000-сильного седана Dodge Charger и 1012-сильного пикапа Ram TRX
Оба автомобиля доработаны Hennessey Performance
7 января 2024, 12:00
Новости
Александр Пономарёв
31 декабря 2023, 13:13
Dodge завершил производство двух легендарных масл-каров. Навсегда
С конвейера сошли последние экземпляры культовых моделей с V8
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