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«Разлоченные» Dodge Charger и Challenger получили 818-сильный двигатель
В гамме моделей появилось новое исполнение Jailbreak
Новости
Dodge Charger и Challenger обзавелись новыми стайлинг-пакетами
Новости
Среднемоторный Dodge Charger из нового «Форсажа» сертифицировали для обычных дорог
Новости
Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне
1 марта 2021, 18:39
Эффектный Dodge Charger 1970 года продают за 22 миллиона рублей
Эксклюзивный рестомод ждет нового хозяина в Токио
Худший подарок на Новый год: уродливый свитер с легендарным двигателем V8
Подразделение Chrysler выпустило собственную линейку одежды
11 декабря 2020, 11:28
Новости
Анастасия Мельник
10 октября 2020, 10:10
Dodge Charger с 5,9-литровым дизелем продают дешевле Lada Vesta
Модифицированный автомобиль оценили в 600 тысяч рублей
4 октября 2020, 16:00
Переход полиции с Dodge на Tesla почти окупился за год
Использование электрокара уже принесло ощутимую экономию
24 августа 2020, 17:10
На продажу выставили 53-летний Dodge Charger с оригинальным золотистым кузовом
Седан простоял годы в амбаре, но неплохо сохранился
«Американцы» с выдающейся аэродинамикой
Dodge и Plymouth шестидесятых, которые смогли победить ветер — и выиграть NASCAR
11 августа 2020, 10:08
Читальный зал
Асатур Бисембин
3 июля 2020, 13:35
Самый быстрый серийный Dodge Charger: 808 сил и 3,8 секунды до «сотни»
В продаже заряженный седан появится весной следующего года
13 мая 2020, 18:15
В гараже нашли уникальный 52-летний Dodge Charger с редким двигателем
Всего в 1968 году было выпущено 259 подобных маслкаров
8 мая 2020, 14:08
В лесу обнаружили кладбище полувековых Dodge Charger
Автомобили так долго простояли без движения, что буквально вросли в землю
Компания Lego выпустила Dodge Charger из «Форсажа»
Культовый маслкар Доминика Торетто теперь можно собрать из кубиков
31 марта 2020, 10:37
Новости
Лиза Будрина
28 декабря 2019, 14:00
Dodge Charger превратили в стильный пикап
Дизайнер Абимелек Ареллано придумал новую версию Dodge Charger
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