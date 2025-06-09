Dodge Charger

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Dodge: самопроизвольные ускорения нового Charger — опция безопасности
В компании объяснили, что водителям не стоит пугаться необычной функции
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Новый Dodge Charger провалился на рынке и лишится базовой версии
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В США у дилеров обнаружили тысячи новых масл-каров Dodge с V8
Новости
Электрические Dodge перейдут на твердотельные батареи
8 мая 2024, 18:31
Культовый Dodge Charger Daytona пустят с молотка за 40 миллионов рублей
Представленный экземпляр выполнен в редчайшем сочетании цвета кузова и салона
15 апреля 2024, 11:51
Dodge выпустит «доступную» версию электрического Charger
Купе и лифтбеки с одним мотором выйдут на рынок через год
11 марта 2024, 10:30
Новый Dodge Charger оказался больше BMW X7 и тяжелее Cadillac Escalade
Электрический масл-кар отличился габаритами и солидной массой
6 марта 2024, 11:43
Представлен электрический Dodge Charger
679 сил, самые большие тормоза и подготовка к дрэг-рейсингу
2 марта 2024, 16:00
Dodge рассекретил дату дебюта электрического преемника Charger
Премьеру будет предварять цикл тизеров
13 января 2024, 9:00
Dodge впервые показал электрического преемника масл-кара Charger
Новинка похожа на снятый с производства масл-кар
31 декабря 2023, 13:13
Dodge завершил производство двух легендарных масл-каров. Навсегда
С конвейера сошли последние экземпляры культовых моделей с V8
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