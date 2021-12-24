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Новости
20-летний Dodge Ram продали по цене Toyota Land Cruiser Prado
За годы эксплуатации пикап прошёл чуть больше ста километров
Новости
Посмотрите на самодельный мотоцикл с V10 от Dodge Viper
Новости
В канадском аэропорту багаж развозят на старых Dodge Neon без крыши
Новости
Dodge открыл вакансию главного по пончикам
10 марта, 15:36
1000-сильный Dodge Ram TRX сможет разгоняться только до 90 километров в час
Жители Финляндии не смогут испытать все доступные возможности «заряженного» пикапа
Dodge лишил 717-сильный Challenger ручной коробки передач
Гамма версий самого продаваемого американского маслкара снова сократилась
2 марта, 14:20
Новости
Сергей Ильин
30 января, 15:00
Посмотрите на Chevrolet Corvette с внешностью Dodge Viper
Один из двух выпущенных автомобилей в итоге продать не удалось — ценителей подобного тюнинга так и не нашлось
29 января, 12:00
За пропуск регламентного обслуживания владелец автомобиля заплатит миллион рублей
Канадец решил не обслуживать пикап у дилера — и зря
22 января, 16:30
Жечь шины за 150 тысяч долларов в год: Dodge ищет создателя «пончиков»
В течение года победитель кастинга сможет ездить на любой модели SRT Hellcat
24 декабря 2021, 11:21
Программа Direct Connection сделает Dodge Challenger ещё мощнее
Представлен заводской пакет доработок для маслкаров и новый каталог запчастей
21 декабря 2021, 17:14
Военный грузовик Dodge превратили во внедорожный дом на колесах
Автомобиль более 30 лет простоял без движения в сарае
30 ноября 2021, 11:19
Посмотрите на яркий минивэн Dodge из 70-х с кроватью и мини-баром
Тюнингованный Tradesman B200 – нечто среднее между пати-басом и автодомом
23 ноября 2021, 12:41
Dodge откажется от компрессорных Hellcat V8 через два года
Впереди у компании только электрификация
Минивэн Dodge превратили в полноценный автодом
В кузове 13-летнего Grand Caravan уместилось все необходимое для долгих поездок
22 ноября 2021, 17:16
Новости
Мария Руцкая
22 ноября 2021, 14:46
76-летний пикап Dodge продают в России по цене Toyota Land Cruiser 300
Уникальный автомобиль продается в составе коллекции военной техники
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