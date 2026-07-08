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Названы 10 величайших американских маслкаров всех времен
Новости
В Японии начали продажи тиражного «Доджа» на базе Honda Civic
Новости
В России расширили список облагаемых налогом на роскошь автомобилей
Новости
Крупный скандал с безопасностью: Stellantis скрывал дефект сидений в 2 млн автомобилей
15 февраля, 13:22
В США отзывают 225 тысяч автомобилей Dodge, Jeep и Chrysler из-за подушек Takata
Заряженные гиганты: 10 пикапов и внедорожников, которые «порвут» спорткары на светофоре
15 февраля, 10:19
Новости
Алексей Морозов
8 февраля, 10:38
Эти 10 доступных спорткаров скоро взлетят в цене
4 февраля, 11:25
Вне времени: 10 седанов, которые все еще заряжают эмоциями
9 июня 2025, 7:37
Dodge: самопроизвольные ускорения нового Charger — опция безопасности
В компании объяснили, что водителям не стоит пугаться необычной функции
18 мая 2025, 23:59
Новый Dodge Charger провалился на рынке и лишится базовой версии
В 2026 году гамму перспективной модели придется пересмотреть
22 апреля 2025, 19:15
Посмотрите на гибрид Dodge Viper и Chevrolet Corvette
Модель оборудована настоящим боковым выхлопом
9 апреля 2025, 17:37
Объем производства Stellantis в Италии упал до минимума с 1956 года
Ситуация в европейском автопроме ухудшается из-за торговых войн
21 марта 2025, 17:20
Dodge Challenger с компрессорным V8 9.4 HEMI продадут с аукциона
На постройку машины ушло три года
В США у дилеров обнаружили тысячи новых масл-каров Dodge с V8
Покупатели могут выбирать из целой гаммы моделей с моторами Hemi
9 декабря 2024, 8:38
Новости
Сергей Ильин
22 ноября 2024, 20:19
Сотню кастномных Dodge Challenger на базе Honda Civic распродают за бесценок. Но есть нюанс
Чтобы купить автомобиль, необходимо отправиться в Японию
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